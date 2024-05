Drei Jahre her: Vanessa Blumhagen erinnert an Jan Hahn (†)

Vor drei Jahren wurde die Fernsehwelt erschüttert: Moderator Jan Hahn (✝47) ist plötzlich verstorben. Er hatte zuvor lange mit einer Krebserkrankung gekämpft. Seine einstige Kollegin Vanessa Blumhagen (46) zollt ihm nun mit einem emotionalen Posting auf Instagram Tribut und erinnert sich an einen sehr besonderen Moment im Leben der beiden. "Manchmal, wenn ich wach liege, kommen all die Erinnerungen wieder. Und immer wieder sehe ich dein Lachen vor mir. Bei dem Treffen auf dem Foto oben hast du mir verraten, dass du noch mal Papa wirst.", schreibt sie unter dem Schnappschuss und fügte hinzu: "Ich trage dich auch bei mir zusammen mit unseren Erinnerungen."

Als Moderator bei "Guten Morgen Deutschland" zählte er zu den Publikumslieblingen. Das spiegelt sich auch in den Kommentaren unter Vanessas rührenden Post. So schreibt ein Fan traurig: "Er fehlt so sehr. Ich kann es immer noch nicht glauben." Ein weiterer User meint: "Einer der coolsten, authentischsten Typen des deutschen Fernsehens. Mein Beileid. Unsere Erinnerungen werden ihn am Leben erhalten." Jans Tod war auch für viele seiner anderen Kollegen ein großer Schock, denn er hatte seine Krebsdiagnose lange geheim gehalten. Wie Bild nach seinem Tod berichtete, wollte er nicht als der krebskranke Jan Hahn in Erinnerung bleiben, sondern einfach als Jan.

Im Sommer 2020 heiratete Jan seine langjährige Partnerin Constanze. Damals soll er schon von seiner Krebsdiagnose gewusst haben. Die beiden hießen im Mai 2019 eine kleine Tochter willkommen. Vor seinem Tod soll Jan noch eine Einladung zum einjährigen Hochzeitstag verschickt haben – angeblich wollte er eine große Party feiern, berichtete Bild.

Getty Images Jan Hahn, 2015

Jan Hahn mit Freundin Constanze bei der 24. Festlichen Operngala für die Deutsche Aids-Stiftung in B

