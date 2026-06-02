Acht Kilo weniger: Vanessa Blumhagen zeigt Abnehmerfolg

Moderatorin Vanessa Blumhagen (48) hat auf Instagram einen bemerkenswerten Abnehmerfolg geteilt. In einem aktuellen Beitrag zeigt sie ein Vorher-Nachher-Foto und verrät, dass sie innerhalb eines Jahres acht Kilogramm abgenommen hat. Besonders beeindruckend: Sie hat das Gewicht trotz gesundheitlicher Herausforderungen verloren. "Und das trotz Hashimoto und Perimenopause", schreibt sie in dem Post und betont, wie sehr sie sich heute wieder in ihrer Haut wohlfühlt. In ihrem Beitrag erklärt Vanessa auch, wie ihr der Gewichtsverlust gelungen ist.

Als ersten entscheidenden Schritt nennt sie das Ende einer belastenden Beziehung: "Zuerst habe ich mich aus einer toxischen Beziehung gelöst. Was zeigt, dass Stress gerade bei Hashimoto und uns Frauen einen großen Einfluss auf die Hormone, das Wohlbefinden und das Gewicht haben kann." Anschließend habe sie sich gezielt um ihre Perimenopause-Symptome gekümmert. "Und Stück für Stück purzelten die Pfunde. Und heute fühle ich mich wieder 100 Prozent wohl in meiner Haut", so die Moderatorin. Hashimoto-Thyreoiditis ist eine Autoimmunerkrankung, bei der die Schilddrüse chronisch entzündet ist und die unter anderem das Gewicht beeinflussen kann. Die Perimenopause bezeichnet den hormonellen Übergang in die Wechseljahre.

Vor rund zwei Jahren hatte Vanessa auf Instagram klargemacht, dass bei ihr keine großen Beauty-Eingriffe dahinterstecken. "Ich muss alle enttäuschen: Meine einzige Schönheits-OP bisher war eine Augenlaser-Behandlung, minus neun Dioptrien, im Jahr 2004", schrieb sie damals zu einem ungeschminkten Foto. Damit reagierte sie auf fiese Unterstellungen in den Kommentaren. "Gebotoxte Stirn, gemachte Brüste… Was mir nicht schon alles nachgesagt wurde. Meistens komischerweise von Frauen", ärgerte sie sich.

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Instagram / vanessa_blumhagen Vanessa Blumhagen, TV-Bekanntheit

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Getty Images Vanessa Blumhagen, Moderatorin

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Instagram / vanessa_blumhagen Vanessa Blumhagen, TV-Star