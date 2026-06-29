Jodie Foster schwärmt für dieses deutsche Film-Meisterwerk

Jodie Foster (63) ist eine der gefeiertsten Schauspielerinnen Hollywoods – und offensichtlich auch eine leidenschaftliche Filmkennerin mit Faible für europäisches Kino. In einem Video für das YouTube-Format Criterion Closet, bei dem Filmschaffende aus einem riesigen Fundus an Blu-rays und DVDs ihre Lieblingswerke auswählen, schwärmte die zweifache Oscar-Preisträgerin nun in den höchsten Tönen von deutschen Filmklassikern. Besonders ein Werk hatte es ihr dabei angetan: "Der Himmel über Berlin" von Wim Wenders (80). "Ein unvergesslicher Film mit wunderbarem Soundtrack, der wirklich etwas über Deutschland, Träume und Liebe sagt", sagte sie über das Meisterwerk von 1987.

In dem Video lobte Jodie außerdem Bruno Ganz (85), der in dem Film als Engel auf dem Brandenburger Tor zu sehen ist, sowie dessen "wunderschönen, weiten Mantel". Neben "Der Himmel über Berlin" begeisterte sich die Schauspielerin auch für weitere deutsche Produktionen, darunter "Das Leben der Anderen" und verschiedene Werke von Rainer Werner Fassbinder (†37). An die komplette Fassbinder-Serie "Berlin Alexanderplatz" habe sie besonders schöne Erinnerungen – die habe sie einst gemeinsam mit ihrer Mutter angeschaut. Passend dazu nahm sie das zugehörige Criterion-Boxset gleich mit. Criterion Closet hat übrigens bereits mehr als 400 Besuche zu verzeichnen – auch Andrew Garfield (42) war schon zu Gast und wurde dabei emotional, als er vom Lieblingsfilm seines Vaters erzählte.

Dass Jodie solch eine Leidenschaft für internationales Kino entwickelt hat, kommt nicht von ungefähr. Ihre Mutter ist deutschstämmig und führte sie schon früh an Filme aus aller Welt heran. Außerdem besuchte die Schauspielerin eine französischsprachige Schule. Jodie ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in Hollywood – bekannt wurde sie unter anderem durch Klassiker wie "Taxi Driver", "Angeklagt" und "Das Schweigen der Lämmer", für den sie einen ihrer beiden Oscars erhielt. Zuletzt war sie in der vierten Staffel der Krimi-Serie "True Detective" zu sehen.

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