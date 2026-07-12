Selten: Jodie Foster genießt Wimbledon mit Frau Alexandra

Beim Damen-Finale in Wimbledon überraschte Jodie Foster (63) am Samstag mit einem seltenen öffentlichen Auftritt. Die zweifache Oscar-Preisträgerin erschien Hand in Hand mit ihrer Ehefrau Alexandra Hedison (57) auf den Tribünen des All England Lawn Tennis and Croquet Club in London – und die beiden machten dabei auch modisch eine gute Figur. Jodie trug ein hellblaues Hemdblusenkleid mit flachen, weißen Schuhen, Alexandra setzte auf einen eleganten weißen Anzug mit Schlaghose und grüner Krawatte. Die beiden wählten damit aufeinander abgestimmte Sommerlooks in Blau und Weiß.

Das Ehepaar war dabei nicht allein auf den Rängen: Auch Regisseur Sam Mendes (60) mit seiner Frau Alison Balsom, Popstar Cliff Richard (85) sowie Schauspieler Stanley Tucci (65) verfolgten das Spiel von der Tribüne aus. Für einen besonderen Moment sorgte zudem Leigh-Anne Pinnock (34), die neben ihrem Mann André Gray mit sichtbarem Babybauch erschien. Auf dem Court selbst lieferten die beiden tschechischen Finalistinnen Karolína Muchová und Linda Nosková ein spannendes Endspiel. Am Ende sicherte sich Linda den Titel und erhielt die begehrte Trophäe aus den Händen von Prinzessin Kate (44).

Jodie und Alexandra sind seit April 2014 verheiratet. Die Schauspielerin, die bereits in sehr jungen Jahren vor der Kamera stand, ist vor allem für ihre Rollen in Filmen wie "Das Schweigen der Lämmer" und "Taxi Driver" bekannt und hat im Laufe ihrer Karriere zwei Oscars gewonnen. Alexandra arbeitet als Fotografin und war vor ihrer Ehe mit Jodie ebenfalls als Schauspielerin tätig. Abseits von Premieren und roten Teppichen halten sich die beiden in der Öffentlichkeit eher zurück – ihr Wimbledon-Besuch war damit eine der seltenen Gelegenheiten, bei denen das Paar gemeinsam zu sehen war.

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Getty Images In der Wimbledon Suite: Alexandra Hedison und Jodie Foster besuchen die Championships 2026

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Getty Images Jodie Foster und Alexandra Hedison in der Royal Box bei den Championships in Wimbledon 2026

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Getty Images Alexandra Hedison und Jodie Foster, Fotografin und Schauspielerin