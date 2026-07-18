Emmanuel Macron adelt George Lucas und andere Hollywoodstars

Große Ehre für George Lucas (82) in Frankreich: Der "Star Wars"-Schöpfer ist am heutigen Mittwoch im Élysée-Palast in Paris von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) mit der Ehrenlegion ausgezeichnet worden. Neben George nahmen auch die beliebte Schauspielerin Jodie Foster (63) und Kollegin Sigourney Weaver (76) an der feierlichen Zeremonie in der französischen Hauptstadt teil. Wie mehrere US-Medien berichten, erhielten sie die Insignien des "Chevalier de la Légion d'honneur" – eine Auszeichnung, die in ihrer Bedeutung einer Adelung gleichkommt. Gemeinsam mit ihnen erhielten auch Illumination-Gründer (Minions) und CEO Chris Meledandri (67) sowie der französische Regisseur Claude Lelouch die Ehrung durch das französische Staatsoberhaupt.

Mit der Verleihung würdigte Emmanuel nicht nur berühmte Namen aus Film und Entertainment, sondern auch deren Einfluss über die Leinwand hinaus. Chris wurde nach Angaben der Berichterstattung unter anderem dafür geehrt, Figuren geschaffen zu haben, die "unsere kollektive Vorstellungskraft bewohnen". Außerdem hob der französische Präsident die von ihm aufgebaute französisch-amerikanische Zusammenarbeit hervor: Gemeinsam mit Jacques Bled gründete Chris 2011 das Studio Illumination Paris. Claude erhielt bei der Veranstaltung hingegen die Insignien des "Commandeur de l’ordre national du Mérite" und damit eine höhere Ehrung als die übrigen Gäste.

Die Ehrenlegion wurde im Jahr 1802 von Napoleon gegründet und gilt bis heute als höchste Auszeichnung Frankreichs. Sie soll Menschen ehren, die sich in besonderem Maße dem Gemeinwohl widmen. George ist vor allem als Schöpfer von "Star Wars" bekannt, während Jodie und Sigourney zu den prägendsten Schauspielerinnen Hollywoods zählen. Claude Lelouch wurde vor allem durch seinen Film "Ein Mann und eine Frau" weltberühmt, der 1966 beim Filmfestival in Cannes die Goldene Palme gewann.

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Getty Images George Lucas, April 2025

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Getty Images Jodie Foster auf dem roten Teppich beim 22. Marrakech International Film Festival, Tag zwei, am 29. November 2025

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Getty Images Chris Meledandri bei der "Dr. Seuss' The Grinch"-Premiere in New York, November 2018