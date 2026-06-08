Nicolas Cage nennt Andrew Garfield den besten Spider-Man

Im Rahmen der Promotour zu seiner neuen Amazon-Serie "Spider-Noir" hat sich Nicolas Cage (62) zu einer der heiß diskutierten Fragen in der Comicwelt geäußert: Wer ist der beste Spider-Man? Für den Hollywood-Schauspieler ist die Antwort eindeutig – es ist Andrew Garfield (42). Nicolas bezeichnete ihn im YouTube-Format "Interview With A Magician" mit Anna DeGuzman sogar als den "besten Spider-Man, den das Kino je gesehen hat". Damit übergeht er sowohl Tobey Maguire (50) als auch den aktuellen Marvel-Spider-Man Tom Holland (30).

In seiner Begründung ließ Nicolas keine Zweifel aufkommen: "Ich fand, dass Garfield ein wirklich großartiger Spider-Man war. Ich denke, er hat das wirklich hervorragend gemacht. Er ist ein wunderbarer Schauspieler", schwärmte er. Im Netz, besonders auf X, hat das Statement eine lebhafte Debatte ausgelöst. Während viele Fans Andrews Darstellung ebenfalls feiern, sehen andere Tom oder Tobey als die bessere Wahl.

Andrew hatte die Rolle des Netzschwingers in "The Amazing Spider-Man" und "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" sowie im Crossover "Spider-Man: No Way Home" verkörpert. Nicolas selbst ist der Superheldenwelt übrigens ebenfalls nicht fremd: Er spielte unter anderem den Ghost Rider und verkörpert nun in "Spider-Noir" seine eigene Version des legendären Marvel-Helden. Unterdessen bereitet sich Tom auf sein nächstes großes Leinwandabenteuer vor. Am 30. Juli startet "Spider-Man: Brand New Day" in den deutschen Kinos – und markiert damit sein zehnjähriges Jubiläum in der Rolle.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Andrew Garfield und Nicolas Cage

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Getty Images Tobey Maguire, Schauspieler

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ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"