Andrew Garfield: Sein neuer Look spaltet Fans und Familie

Andrew Garfield (42) trägt sein Haar neuerdings lang und hat klargestellt, dass das vorerst auch so bleibt. In einem Interview mit Entertainment Tonight sprach der Schauspieler offen über seinen markanten neuen Look, der zuletzt für Aufsehen gesorgt hatte. Bereits im März war bei einem Event für seinen Film "Der Wunderweltenbaum" zu sehen, dass Andrew mit einer längeren Mähne experimentierte. Beim Tennisturnier in Wimbledon ließ er sich dann mit noch vollerem Haar und Bart blicken – und wurde prompt mit einem Mitglied der "Bee Gees" verglichen.

Im Gespräch mit Entertainment Tonight erklärte der 42-Jährige, warum er die lange Haarpracht nicht mehr hergeben möchte: "Ich habe die peinliche Übergangsphase überstanden, und jetzt sage ich mir: 'Das habe ich mir verdient, ich werde es genießen, solange ich es aushalte.'" An seiner Seite saß seine Kollegin Claire Foy (42), mit der er gemeinsam in seinem aktuellen Film zu sehen ist. Sie fragte ihn, ob er einen bevorzugten Hochstecklook habe. Andrew antwortete etwas verlegen, er trage das Haar manchmal halb hochgesteckt – inspiriert von Tom Cruises (64) Stil in "Last Samurai". Seinen Liebsten scheint das allerdings weniger zu gefallen: "Ich habe viel Gegenwind bekommen. Viele haben gesagt: 'Nicht erlaubt!' Aber im Last-Samurai-Stil finde ich es kraftvoll", sagte er lachend. Bisher habe er den Look jedoch nur im Privaten getragen.

Auf TikTok feiern Fans den neuen Look des Schauspielers mit humorvollen Vergleichen. Kommentare wie "Er sieht aus wie ein sehr sexy Löwe" oder "Er sieht aus wie Jesus" häuften sich unter dem Interview-Video. Andere zogen Parallelen zu einem Disney-Prinzen oder zu Professor Lupin aus der Harry Potter-Reihe. Andrew wurde in den 2010er-Jahren einem breiten Publikum bekannt, als er zunächst in "The Social Network" zu sehen war und anschließend in den "The Amazing Spider-Man"-Filmen die Rolle des Peter Parker übernahm.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Premiere in New York: Andrew Garfield bei der Special Screening von "The Magic Faraway Tree"

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Garfield bei der UK-Spezialvorführung von "The Magic Faraway Tree" im Odeon Luxe Leicester Square, London, 22. März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Garfield, Schauspieler