Andrew Garfields neue Frisur sorgt für Bee Gees-Nostalgie

Andrew Garfield (42) sorgt bei den Wimbledon Championships in diesem Sommer für reichlich Gesprächsstoff. Der Schauspieler tauchte am Turnierwochenende in London mit deutlich längeren Haaren auf und stahl den Profis auf dem Rasen glatt die Show. Statt des gewohnten Kurzhaars präsentierte Andrew eine voluminöse Mähne mit dichten Wellen, die bei jedem Schritt mitschwang. Erste Fotos und Clips landeten sofort im Netz, wo Fans den Hollywoodstar prompt mit einem verschollenen Mitglied der Kultband Bee Gees vergleichen – und damit eine riesige Nostalgiewelle lostreten.

Der Brite hatte seine neue Frisur schon in den vergangenen Monaten langsam angedeutet. Bereits im März, bei einem Event zu seinem kommenden Film "The Magic Faraway Tree", war zu erkennen, dass Andrew seine Haare wachsen lässt. Jetzt hat der Look sein vorläufiges Maximum erreicht: Längere Wellen, dazu ein dichterer Bart – viele Social-Media-Nutzer sprechen von "Daddy-Vibes". Auf Plattformen wie X und Instagram werden die Wimbledon-Schnappschüsse massenhaft geteilt, dazu hagelt es Kommentare im Sekundentakt. "Dieselbe Person" schreibt ein User zu einem Vergleichsbild mit den Bee Gees. Ein anderer zitiert augenzwinkernd die berühmte Songzeile "Du kannst es an seinem Gang erkennen – er ist einfach staying alive" und spielt damit direkt auf den Hit "Stayin' Alive" an.

"Bitte lass seinen nächsten Film ein Bee Gees-Biopic" sein, heißt es in einem Posting, in einem anderen wird Andrew mit einem "80s Rock Star" verglichen. Einige wünschen sich sogar eine "Spider-Glamour"-Version seines Marvel-Helden mit langer Mähne und Motorrad, andere feiern einfach nur die volle Lockenpracht: "Ich will seine Haare verwuscheln", schwärmt ein Fan. Andrew selbst hat sich zu den Reaktionen bislang nicht geäußert. Der "The Social Network"-Star ist dafür bekannt, seine private Seite weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten und lieber mit Rollen statt mit seinem Look im Gespräch zu sein – doch seine Wimbledon-Frisur schafft es nun, beides zu verbinden: Hollywood-Glanz, Seventies-Feeling und jede Menge Nostalgie für Bee-Gees- und Retro-Fans.

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Imago Andrew Garfield trifft am sechsten Tag der Wimbledon Championships in London ein

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Getty Images Andrew Garfield bei der UK-Spezialvorführung von "The Magic Faraway Tree" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Barry, Robin und Maurice Gibb posieren als Bee Gees in London, 1970er-Jahre