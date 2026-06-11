Nacktszene mit 13: Nastassja Kinski traut Wim Wenders nicht

Nastassja Kinski (65) hat sich nach dem Deutschen Filmpreis öffentlich zur aktuellen Debatte rund um den Film "Falsche Bewegung" geäußert. Bei der Einweihung einer Luxusvilla auf Mallorca sagte die Schauspielerin gegenüber Bild, was sie von der Entscheidung des Regisseurs Wim Wenders (80), das Werk von allen Plattformen zurückzuziehen, hält: "Ich bin nur so halb zufrieden." Der Film aus dem Jahr 1975 enthält eine Nacktszene mit Nastassja, die damals gerade einmal 13 Jahre alt war – und gegen die sie seit Langem ankämpft.

Für die Schauspielerin ist der Rückzug des Films lediglich ein erster Schritt. "Ein Kind ist ein Kind. Es war jetzt ein Teilerfolg, denn es muss ja noch gelöscht werden", so Nastassja. Sie fordert, dass Wim konkret zwei Minuten aus dem Film herausschneidet – und erst dann würde sie eine Entschuldigung des Regisseurs akzeptieren. Gegenüber Bild machte sie zudem deutlich, dass das Erlebte Spuren hinterlassen habe: "Ich traue ihm aber nicht. Doch wenn er sein Herz auf dem richtigen Fleck hat, dann macht er das." Die umstrittene Szene sei außerdem unter zweifelhaften Umständen entstanden: "Es war nicht im Buch. Meine Mutter und ich wussten es nicht. Mir wurde nicht gesagt, was gedreht werden soll."

Die Wim Wenders Stiftung hatte zuletzt angekündigt, den Film aus allen Auswertungsformen zurückzuziehen und Streaming-, TV- sowie Vertriebspartner anzuweisen, ihn nicht mehr öffentlich zugänglich zu machen. Für Nastassja geht es aber inzwischen um mehr als nur um einen einzelnen Film: Neben ihrer eigenen Geschichte liegt ihr auch das Schicksal anderer junger Frauen in der Branche am Herzen. "Den jungen Mädchen in der Branche würde ich raten, alles zu lesen und davon zu lernen. Ich will, dass meine Stimme auch anderen hilft", so Nastassja.

Anzeige Anzeige

ActionPress Schauspielerin Nastassja Kinski

Anzeige Anzeige

Getty Images Wim Wenders nimmt den Ehrenpreis beim Deutschen Filmpreis 2026 im Palais am Funkturm in Berlin entgegen

Anzeige Anzeige

Getty Images Nastassja Kinski, Tochter von Klaus Kinski