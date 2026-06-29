Nach Bastian-Trennung: Ana Ivanovic genießt ihr neues Leben

Rund ein Jahr nach der Trennung von Bastian Schweinsteiger (41) zeigt sich Ana Ivanovic (38) so strahlend wie seit Jahren nicht mehr. Die ehemalige Tennisweltranglistenerste ist derzeit auf den Social-Media-Kanälen so präsent wie eh und je – mal in Madrid, mal an der Amalfiküste, mal in Paris. Beim "Women's Legends Turnier" am Rande der French Open kehrte sie jüngst sogar auf den Tennisplatz zurück und schrieb dazu: "So schön, wieder da zu sein. Ich kann nicht glauben, dass es schon zehn Jahre her ist." Dass all diese Lebenslust keine aufgesetzte Fassade ist, bestätigt das Magazin Gala mit Aussagen aus ihrem Freundeskreis.

"Sie genießt ihr Leben gerade sehr", heißt es demnach aus dem Umfeld der Sportlerin. Und weiter: "Die Trennung hat sie erschüttert, aber jetzt macht sie das Beste daraus, genießt es, dass sie ihren Alltag selbstbestimmt gestalten kann und ein funktionierendes Netzwerk hat, das ihr erlaubt, auch beruflich wieder durchzustarten." Neben ihrem Engagement als Testimonial und bei Showkämpfen – zuletzt am 20. Juni gegen Angelique Kerber (38) in Bad Homburg – ist für Ana vor allem eines das Wichtigste: ihre drei Söhne im Alter von acht, sechs und drei Jahren, mit denen sie in Son Vida, dem luxuriösesten Stadtteil Palmas, lebt. Ende vergangenen Jahres soll sie in München die Scheidung eingereicht haben, Anwälte verhandeln seither über Sorgerecht, Unterhalt und Vermögensaufteilung.

Dabei hatte Ana einst alles auf die gemeinsame Familie ausgerichtet: 2016 beendete sie ihre Profikarriere, im selben Jahr heiratete sie Bastian. "Zusammen kann man alles bewältigen. Die Basis ist die Liebe", sagte sie damals in einem Interview. Zum Jahreswechsel zog sie dann in einem nachdenklichen Instagram-Post Bilanz über das vergangene Jahr 2025 – ein Jahr, das sie als "härtesten und schönsten Lehrer" zugleich bezeichnete. Tatkräftige Unterstützung bekommt sie dabei von ihren Eltern Dragana und Miroslav, die ihr zur Seite stehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ana Ivanović, ehemalige Tennisspielerin

Anzeige Anzeige

ActionPress Ana Ivanović 2015 beim French Open Grand Slam Tennis-Turnier

Anzeige Anzeige

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović, September 2024