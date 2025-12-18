Schweinsteiger und Neureuther feiern 33 Jahre Freundschaft

Der eine hatte die meiste Zeit Stollenschuhe an den Füßen, der andere Ski – für Bastian Schweinsteiger (41) und Felix Neureuther (41) ist das allerdings kein Hindernis, über ihre grundverschiedenen Karrieren hinweg befreundet zu sein: In der aktuellen Ausgabe der Gala vom 18. Dezember sprechen der frühere Fußballstar und der ehemalige Skirennläufer über ihr außergewöhnlich enges Band. Kennengelernt haben sie sich als Kinder, seit 33 Jahren gehen sie gemeinsam durchs Leben. "Der Basti war schon immer sehr, sehr lustig. Er hatte immer einen guten Spruch auf Lager", schwärmte Vierfach-Vater Felix in dem Interview und lobte den Optimismus seines Freundes. Bastian, der 2013 zum Fußballer des Jahres gewählt wurde, fasste die Beziehung in drei Worten zusammen: "Vertrauen, Humor und Bodenständigkeit."

Hinter den warmen Worten steckt gelebter Alltag. Beide verfolgen die Projekte des anderen aufmerksam – sogar über Zeitzonen hinweg. "Ich schaue wahnsinnig gerne Skirennen – und wenn Felix kommentiert, dann schaue ich noch lieber", verriet Bastian im Gespräch mit Gala. Danach greife er regelmäßig zum Handy: "Dann rufe ich ihn oft einfach kurz an, egal, wo ich da gerade auf der Welt bin." Der Sohn der Ski-Legende Rosi Mittermaier (†72) nehme das Echo ernst und frage ihn dann, ob er etwas verbessern könne. Die Antwort fällt stets eindeutig aus: "Nein, seine Kommentare sind überragend." Beide verbindet nicht nur ein langer gemeinsamer Weg, sondern auch ein ähnlicher Blick auf die Welt. Obendrein stehen sie aktuell gemeinsam vor der Kamera: Als Testimonial-Duo werben sie für die Outdoormarke Petromax und verbinden so ihre gemeinsame Liebe zur Natur und zu Momenten im Freien.

Auch abseits von Kameras und Mikrofonen wirken die beiden nach wie vor vertraut, schließlich blicken sie auf gemeinsame Kindheitserinnerungen zurück. Mit neun Deutschen Meistertiteln, sieben Deutschen Jugendmeistertiteln und 13 Weltcupsiegen zählt Felix, der auf Missstände in der Sportbranche aufmerksam macht, zu den erfolgreichsten deutschen alpinen Skirennläufern. Er und Bastian, der vielen Fans mit dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Erinnerung bleiben wird, pflegen ihre Freundschaft über Distanzen hinweg. Genau daraus entsteht diese selbstverständliche Nähe, die sie nun öffentlich feiern – ohne Pathos, aber mit reichlich Herz. "Wir sind füreinander da. Auch wenn man sich ein paar Monate nicht sieht: Steht der Felix vor meiner Tür, darf er immer rein", betonte Bastian, der seit 2020 als Fußball-Experte für die ARD tätig ist.

Instagram / felix_neureuthers Profilbild felix_neureuther Fußballer Bastian Schweinsteiger und Skifahrer Felix Neureuther machen einen Ski-Ausflug, Januar 2024.

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther als Kinder

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther bei den Bambi Awards 2016