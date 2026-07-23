"Intensiv": Ana Ivanovic redet erstmals über Panikattacken

Lange hat Ana Ivanovic (38) geschwiegen – jetzt bricht die frühere Tennisweltranglistenerste ihr Schweigen über ein dunkles Kapitel ihrer Karriere. In der Sendung "Neuspjeh prvaka", in der sie dem Ex-Fußballprofi Slaven Bilic gegenübersaß, sprach sie erstmals offen über Panikattacken, die sie in den letzten Jahren ihrer aktiven Laufbahn plagten. "Während der letzten Jahre meiner Karriere hatte ich mehrere Panikattacken, wenn ich auf den Platz musste", so die Serbin. Sie erklärte: "Ich habe darüber nie gesprochen, aber sie waren intensiv."

Viele hätten sich immer wieder gefragt, warum ihr Spiel in manchen Partien plötzlich komplett eingebrochen sei, erklärte Ana. Die Antwort lieferte sie nun selbst: "Die Wahrheit ist: Ich hatte Panik und konnte einfach nicht mehr. Und dann hat mich die Angst übermannt, rauszugehen und am nächsten Tag wieder vor Leuten spielen zu müssen." Die Sportlerin, die 2008 die French Open gewann und Ende 2016 ihre Karriere beendete, holte insgesamt 15 Titel auf der Tour. Immer wieder warfen sie auch Verletzungen zurück.

Abseits des Platzes hat sich Anas Leben nach dem Karriereende stark verändert. Die frühere Weltranglistenerste konzentriert sich heute vor allem auf ihr Familienleben und Projekte fernab des Tenniszirkus. Immer wieder gewährt die Sportlerin in Interviews und über soziale Medien Einblicke in ihren Alltag, zeigt sich entspannt bei privaten Momenten und fern vom früheren Turnierstress. Für viele Fans wirkt die Athletin heute deutlich gelöster als zu ihrer aktiven Zeit, wenn sie Erinnerungen an ihre größten Erfolge teilt oder alte Fotos von den Grand-Slam-Turnieren postet. Ihre aktuellen Aussagen zu den Panikattacken lassen nun auch erahnen, mit welchen inneren Belastungen Ana damals zu kämpfen hatte, während die Tenniswelt vor allem ihre Siege und Titel sah.

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Imago Ana Ivanović im Oktober 2025

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ActionPress Ana Ivanović 2015 beim French Open Grand Slam Tennis-Turnier

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Instagram / anaivanovic Ana Ivanović, September 2025