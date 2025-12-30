Das waren dieses Jahr die überraschendsten Promi-Trennungen

Sie wirkten lange wie Paare fürs Leben – doch 2025 war für viele Promis ein Jahr der Abschiede. Daniel Aminati (52) und Patrice Aminati (30) gaben nach Jahren als eingespieltes Team ihr Ehe-Aus bekannt. Besonders bewegend: Nach ihrer Hochzeit 2022 stand zunächst Familienglück im Mittelpunkt, Tochter Charly kam im August desselben Jahres zur Welt. Kurz darauf erhielt Patrice die Diagnose schwarzer Hautkrebs. In ihrer Instagram-Story schrieb sie rückblickend, die Beziehung sei "schon vorher" am Alltag gescheitert, unterschiedliche Werte und Vorstellungen hätten das Aus besiegelt. Auch bei Christian Ulmen (50) und Collien Fernandes (44) klang das Trennungs-Statement nüchtern: Man sei "bereits vor einiger Zeit" getrennte Wege gegangen, als Eltern bleibe man ein Team.

Fußball-Idol Bastian Schweinsteiger (41) und Ana Ivanovic (38) gaben neun Jahre nach ihrer romantischen Hochzeit ebenfalls ihr Ehe-Aus bekannt. Ana ließ über ihren Anwalt das Ende ihrer Ehe mit Bastian bestätigen – "unüberbrückbare Differenzen" waren der Grund. Auch bei anderen Promi-Paaren war von Rissen hinter der Glamour-Fassade zu lesen: Nicole Kidman (58) reichte laut US-Medien nur einen Tag nach den ersten Gerüchten die Scheidung von Keith Urban (58) ein und verwies ebenfalls auf "unüberbrückbare Differenzen". Schon länger soll es hinter den Kulissen gekriselt haben. Bei Katy Perry (41) und Orlando Bloom (48) schließlich bestätigte People die Trennung nach fast neun Jahren Beziehung, Orlando versicherte dort: "Uns geht es großartig. Uns wird es großartig gehen. Es herrscht nichts als Liebe."

Hinter den Schlagzeilen stehen lange gemeinsame Geschichten, Kinder und ein geteilter Alltag. Daniel und Patrice stellten ihr Familienleben mit Tochter bewusst in den Mittelpunkt und sprachen offen über Krankheit und Ängste. Christian und Collien zogen sich nach der Geburt ihrer Tochter weitgehend aus dem Rampenlicht zurück und organisieren nun ihre Elternrolle getrennt von der Liebe. Nicole und Keith galten lange als Traumpaar, das zwischen Filmsets und Tourneen ein stabiles Zuhause für ihre Töchter schaffen wollte. Bastian und Ana bauten nach ihren Karrieren ein ruhiges Familienleben mit drei Söhnen auf, während bei Katy und Orlando die Mischung aus Glamour, Patchwork und Welttourneen viele Fans faszinierte.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivonović

Anzeige Anzeige

Imago Patrice und Daniel Aminati bei "Immer wieder sonntags"

Anzeige Anzeige

Imago Nicole Kidman und Keith Urban bei den Academy of Country Music Awards 2018 in Las Vegas