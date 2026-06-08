Auf TikTok: Auch Schweini und Hitzlsperger starten Accounts

Kurz vor der Fußball-WM 2026 in Nordamerika und Mexiko melden sich immer mehr deutsche Ex-Profis auf TikTok an. Jetzt sind es gleich zwei auf einmal: Bastian Schweinsteiger (41) und Thomas Hitzlsperger (44) haben beide neue Accounts auf der Plattform gestartet und sich mit ersten Videos an ihre Fans gewandt. Bastian verspricht darin, Einblicke hinter die Kulissen zu liefern – und zwar aus erster Hand. "Vielleicht wird's mal Zeit, so n paar WM-Geheimnisse zu erzählen. Fangen wir mal an mit der WM 2014", kündigt er in seinem Auftaktvideo an und lädt seine Follower ein, Fragen in die Kommentare zu schreiben.

Auch Thomas meldet sich mit klaren Plänen für seinen neuen Kanal. In seinem ersten TikTok erklärt er, nicht nur über die WM sprechen zu wollen, sondern auch über die Bundesliga, die Premier League und sein Privatleben. Der Ex-Nationalspieler lebt in London und verriet, seinen Alltag zwischen der britischen Hauptstadt und Deutschland teilen zu wollen – ob im Restaurant oder anderswo. "Ich freu mich extrem drauf, mit euch in Austausch zu gehen", sagte er in dem Video.

Die Fans reagieren auf die TikTok-Welle der Altinternationalen mit einer Mischung aus Begeisterung und Humor. "Sachma. Gab's da Gruppenrabatt?", witzelt ein Nutzer in den Kommentaren – eine Anspielung darauf, dass in kurzer Zeit gleich mehrere ehemalige Nationalspieler auf der Plattform gestartet sind. Ein anderer schreibt: "Altersdurchschnitt auf TikTok verdoppelt zur WM." Bastian ist dabei nicht der erste aus der Runde: Philipp Lahm (42) hatte seinen Account bereits wenige Tage zuvor eröffnet – und mit einem eher unbeholfen wirkenden Debütvideo unfreiwillig für Lacher gesorgt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Bastian Schweinsteiger und Thomas Hitzlsperger

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Getty Images Thomas Hitzlsperger, ehemaliger Fußball-Profi

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TikTok / Philipp Lahm Philipp Lahm in seinem ersten TikTok-Video, Mai 2026

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