Nach ihrem Ehe-Aus: Ana Ivanović reflektiert das Jahr 2025

Ana Ivanović (38) hat zum Jahreswechsel mit einem Instagram-Post Bilanz gezogen – und dabei klare Worte gefunden. Die frühere Tennis-Nummer-eins, die derzeit mit ihren drei Söhnen in Palma de Mallorca lebt, blickt auf 2025 zurück und macht zugleich den Weg frei für Neues. "2025... danke, dass du sowohl der härteste als auch der schönste Lehrer warst, den ich mir hätte wünschen können", schreibt Ana zu einem Foto, auf dem sie in einem glitzernden Kleid vor dem Weihnachtsbaum sitzt. Die Noch-Ehefrau von Bastian Schweinsteiger meldete sich am 31. Dezember mit ruhigem Ton, viel Haltung und einem deutlichen Signal: Weitergehen, nach vorn schauen, Frieden bewahren. "Ich gehe mit Frieden im Herzen und voller Vorfreude auf das, was vor mir liegt, ins Jahr 2026", heißt es in ihrem Beitrag weiter.

Hinter der gelassenen Botschaft steht ein bewegtes Jahr mit tiefen Einschnitten. Neun Jahre nach der Hochzeit in Venedig ist die Ehe der Sport-Stars Geschichte. Laut Bild-Berichten reichte Ana im November 2025 beim Amtsgericht München die Scheidung ein. Gleichzeitig stellte die dreifache Mutter in Palma de Mallorca einen Antrag auf Kindesunterhalt, wie das Magazin berichtete. Die Serbin, die seit ihrem Karriereende immer wieder zwischen Chicago, München und Mallorca pendelte, wählt für ihre Rückschau bewusst einen versöhnlichen Ton. "Danke für die Lektionen, die Herausforderungen und dafür, dass du mir gezeigt hast, wo ich noch wachsen musste", schreibt sie – Worte, die viel über ihre Haltung in einer Phase sagen, in der privat vieles neu geordnet wird. Ihren engsten Kreis bezieht sie ausdrücklich mit ein. "Eure Liebe hat mich mehr getragen, als ihr jemals wissen werdet", bedankte sie sich bei Familie und Freunden.

Abseits der Schlagzeilen zeigt Ana, wie sehr ihr Stärke und Stil im Alltag Halt geben. Bei öffentlichen Auftritten wirkte die frühere Topathletin zuletzt fokussiert und präsent, suchte den Austausch mit Fans und bewahrte ihr Lächeln. Die drei Söhne stehen für die Sportlerin im Zentrum, ihr privates Umfeld auf Mallorca gilt als wichtiger Rückzugsort. Ana pflegt enge Freundschaften, teilt gern kleine Alltagsmomente und setzt in sozialen Netzwerken auf positive Botschaften statt großer Worte. Wer sie kennt, weiß: Disziplin und Gelassenheit gehören zu ihrem Selbstverständnis – Eigenschaften, die sie aus dem Leistungssport in ihr Familienleben mitgenommen hat und die ihr nun, zum Start in 2026, sichtbar Kraft geben.

Anzeige Anzeige

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović am 31. Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović, September 2025