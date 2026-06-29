Texte vergessen: Peter Maffay gesteht größte Bühnenschwäche

Schon seit mehr als fünf Jahrzehnten steht Peter Maffay (76) auf der Bühne – und das, obwohl er eine ganz besondere Schwäche hat: Der Rockmusiker vergisst immer wieder seine Liedtexte. Wie er jetzt der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg verriet, greift er deshalb vor jedem Auftritt zur Gitarre und stimmt sich auf das bevorstehende Konzert ein. "Ich vergesse regelmäßig meine Texte", gestand der "So bist Du"-Interpret lachend. "Ich hoffe, dass das nichts mit Alzheimer zu tun hat." Damit er trotzdem fehlerfrei performen kann, verlässt er sich bei seinen Shows auf einen Teleprompter.

Mit seiner Vergesslichkeit geht der gebürtige Rumäne nach eigenen Worten ganz offen um. "Das weiß inzwischen jeder und das versuche ich auch gar nicht zu bagatellisieren. Ich muss mir das immer wieder draufschaffen", resümierte der Erfinder und Haupt-Interpret der bekannten Kunstfigur Tabaluga. "Es gibt Leute, denen fällt so was völlig in den Schoß. Die machen das aus dem Effeff. Zu denen gehöre ich nicht." An ein Karriereende denkt er trotzdem nicht: "Ich will nicht so viel auf der Straße sein, aber ich will auch auf die Straße nicht verzichten, weil ich etwas anderes nicht gelernt habe." Auch privat hält er sich fit – er radelt morgens regelmäßig rund zwölf Kilometer durch den Wald.

Obwohl große Tourneen für Peter inzwischen seltener werden, bleibt er musikalisch aktiv. Erst im Juni stellte der ehemalige The Voice of Germany-Coach beim Konzert von Johannes Oerding (44) im Hamburger Volkspark den ersten Song aus dem gemeinsamen Album "Nashville" vor, das am 2. Oktober erscheinen soll. Die Zeit, die er nicht auf der Bühne verbringt, möchte der dreifache Vater lieber seinen Kindern widmen. Peter Maffay feierte 1970 seinen großen Durchbruch. Seine Debütsingle "Du" entwickelte sich nach einem Auftritt in der ZDF-Hitparade zum erfolgreichsten deutschsprachigen Song des Jahres und machte ihn schlagartig bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Maffay, Sänger

Anzeige Anzeige

Imago Peter Maffay mit Tabaluga bei der Sat.1-Gala "Happy Birthday Tabaluga!" im Zoo Palast Berlin, 27.03.2023

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Johannes Oerding und Peter Maffay, 2024