Seltene Worte: So glücklich ist Peter Maffay mit Hendrikje

Peter Maffay (76) sprach in einem Interview mit RTL über sein Glück mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer (38). Das Paar, das seit 2015 zusammen ist und 2022 im kleinen Kreis geheiratet hat, zeigt sich auch nach all den Jahren noch harmonisch und verbunden. Der Musiker erklärte: "Ich habe mehrere Ehen erlebt und weiß, dass ich jetzt dort angekommen bin, wie ich mir das immer gewünscht habe." Die beiden haben sich 2015 bei einem Konzert in Magdeburg kennengelernt, als Hendrikje bei seinem Hit "Du" auf die Bühne geholt wurde. Ihre Liebe war nicht geplant, doch laut Peter scheint sie genau das zu sein, was er gesucht hat.

Natürlich gibt es auch in der Ehe der beiden gelegentlich Unstimmigkeiten. Doch Peter sieht das als normalen Bestandteil einer Beziehung. "Wir sind schon gelegentlich unterschiedlicher Meinung, das gehört, glaube ich, auch in eine Beziehung rein", gab der 76-Jährige offen zu. Trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten beschreibt er das Zusammenleben mit der 38-jährigen Gymnasiallehrerin als sehr harmonisch und geprägt von Gemeinsamkeiten. Ihre Beziehung hält der Sänger für so stark, dass sie ihn selbst in stressigen Momenten entspannt und glücklich sein lässt.

Auch in der Adventszeit hat das Paar feste Rituale, die ihren Alltag bereichern. Peter scherzte, dass er beim Schmücken des Weihnachtsbaums als Helfer seiner Frau diene. "Ich schleppe den Baum durch die Landschaft, bis er dort ankommt, wo er hingestellt werden soll, und leiste Hilfsarbeit", erklärte er mit einem Lächeln. Dabei sagte der Musiker, dass Hendrikje hohe Ansprüche an die Weihnachtsdekoration habe, was seine kreative Beteiligung oft einschränke. Dennoch scheint die gemeinsame Vorweihnachtszeit für das Paar ebenso friedlich und liebevoll zu sein wie ihr gesamtes Zusammenleben.

Getty Images Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer, November 2024

Getty Images Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer im November 2023 in München

Instagram / rike_raeubertochter Hendrikje Balsmeyer und Petere Maffay im Jahr 2020