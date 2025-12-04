Darum lebt Peter Maffay trotz Millionenvermögen bescheiden

Peter Maffay (76) hat in einem Gespräch mit t-online überraschend persönliche Einblicke gegeben und über sein Leben, seine Erfahrungen und insbesondere seine finanzielle Situation gesprochen. Der Musiker erklärt, dass Geld für ihn vor allem eines bedeutet: Selbstbestimmtheit. "Schlafen zu können, ohne sich zu sorgen, ob die Kinder morgen genug zu essen haben – das ist unbezahlbar", sagt er. Heute wird das Vermögen des "Tabaluga"-Schöpfers auf etwa 25 Millionen Euro geschätzt, allein in diesem Jahr soll er rund zwei Millionen Euro verdient haben.

Sein Haupteinkommen bezieht Peter aus der Musik, doch auch abseits der Bühne ist er geschäftstüchtig. Investitionen in ein Weingut, Anteile an einem Restaurant sowie Einnahmen aus Fernsehauftritten und Werbeverträgen tragen zusätzlich zu seiner finanziellen Sicherheit bei. Dennoch legt der Rockstar Wert darauf, trotz seines Vermögens bodenständig zu leben. In seinem Haus am Starnberger See hat er Möbelstücke seiner Eltern integriert, die ihn täglich an seine Anfänge erinnern. Trotz seines Erfolgs bleibt er den Werten seiner Kindheit treu, die von einfachen, aber gleichzeitig glücklichen Zeiten geprägt waren. "Von nichts gab es viel", bringt Peter seine damaligen Lebensumstände mit einem Augenzwinkern auf den Punkt. "Mit 20 will man zeigen, was man drauf hat, klar. Aber mit 76 weiß ich: Härte bringt mich nicht weiter. Ich verschwende keine Zeit mehr mit Aggression, wenn ich sie vermeiden kann. Ich will die Zeit, die mir bleibt, sinnvoll nutzen – für das, was wirklich zählt", führt er weiter aus.

Vor Kurzem musste der Musiker einen schweren Verlust verkraften. Sein langjähriger Freund und "Tabaluga"-Zeichner Helme Heine ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Auf Instagram richtete Peter bewegende Worte an den verstorbenen Kinderbuchautor: "Vier Jahrzehnte Freundschaft, und dann der Riss, plötzlich und unerwartet. Man fällt in die Stille. Erst wenn jemand geht, wird einem wirklich bewusst, welche Bedeutung dieser Mensch für einen hat und haben wird." Er betonte, wie sehr er Helme und dessen kreatives Erbe schätzt: "Ich verdanke Helme — wir alle — den wunderbaren kleinen Tabaluga. Dessen Werte haben wir versucht, gemeinsam zu leben." Die Anteilnahme und Dankbarkeit drückte Peter auch mit den Worten aus: "Helme wird immer bei uns sein, auch über seinen Tod hinaus. Gute Reise, mein Freund, Dein Peter."

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Maffay, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Maffay, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Helme Heine, Peter Maffay, Gregor Rottschalk, Tabaluga und Rolf Zuckowski, die "Tabaluga"-Schöpfer