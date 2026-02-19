Tabaluga kehrt zurück: Realfilm des Kult-Drachen in Arbeit

Peter Maffay (76) arbeitet an einem neuen Kinofilm rund um den beliebten grünen Drachen Tabaluga. Gemeinsam mit der Berliner Produktionsfirma Flimmer entsteht ein Hybridfilm, der Animation mit Live-Action-Elementen verbindet. Die Geschichte erzählt, wie Tabaluga auf einem Meteoriten auf die Erde stürzt und sich plötzlich verloren unter Menschen und deren Regeln wiederfindet. Der kleine Drache entfesselt dort einen Wirbelsturm des Unheils, den nur sein drachenstarkes Herz heilen kann. Peter selbst wird zur musikalischen Untermalung des Films beitragen und kündigte laut Deadline an, dass die Geschichte in einer zeitgemäßen, realistischen Filmumgebung erzählt wird.

Am Drehbuch arbeitet das Vater-Tochter-Duo Viola Schmidt und Mathias Schmidt. Viola kennt man bereits als Autorin der erfolgreichen Filmreihe "Die Schule der magischen Tiere", die in Deutschland über 65 Millionen Dollar eingespielt hat. Ihr Vater Mathias ist seit Jahrzehnten als Autor für Kinderproduktionen tätig. Die Dreharbeiten für den deutschsprachigen Film sind für den Winter 2026 oder Anfang 2027 geplant. Die Produzenten setzen auf eine Geschichte mit breitem Kino-Appeal und haben bereits eine Franchise im Blick. Christopher Zwickler, Geschäftsführer von Flimmer, betonte, dass das Drehbuch eine fantasievolle und humorvolle Story mit emotionaler Tiefe biete, die sowohl der ikonischen Figur als auch den Ansprüchen eines modernen Kinofilms gerecht werde.

Tabaluga wurde ursprünglich 1983 von Peter gemeinsam mit dem Kinderliedermacher Rolf Zuckowski (78), dem Textautor Gregor Rottschalk und dem Künstler Helme Heine ins Leben gerufen. Seitdem ist der kleine grüne Drache aus der deutschen Unterhaltungslandschaft nicht mehr wegzudenken und hat zahlreiche Hörspiele, Theaterstücke, Merchandise-Artikel und bereits Filme inspiriert. Peter, der als einer der erfolgreichsten deutschen Sänger über 40 Millionen Tonträger verkauft hat und jedes seiner Studioalben seit 1979 in den Top Ten platzieren konnte, war auch als Juror bei "The Voice of Germany" zu sehen. Im vergangenen November verstarb der Mitschöpfer und Zeichner von Tabaluga im Alter von 84 Jahren.

Imago Tabaluga schlüpft aus dem Ei und trifft auf den Maulwurf aus der Serie "Tabaluga"

