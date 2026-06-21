Mit Johannes Oerding: Peter Maffay geht 2027 wieder auf Tour

Peter Maffay (76) hatte eigentlich genug vom Tourneeleben – doch jetzt macht der Rockstar einen Rücktritt vom Rücktritt. Seit 2024 hatte sich der 76-Jährige offiziell vom Leben auf Tour verabschiedet und nur noch einzelne, ausgewählte Konzerte gespielt. Doch ein gemeinsames Projekt mit Sänger Johannes Oerding (44) hat alles geändert: Die beiden veröffentlichen am 2. Oktober ihr Duett-Album "Nashville" und gehen laut Bild ab dem 15. April 2027 gemeinsam auf große Arena-Tour durch Deutschland. Insgesamt elf Konzerte stehen auf dem Programm – von Oberhausen über Berlin, Hamburg, Dortmund, München, Köln, Frankfurt, Leipzig und Hannover bis nach Stuttgart.

Auf dem Album, das seinem Namen alle Ehre macht, sind alle elf Songs Duette – beide Stimmen sind auf jedem einzelnen Titel zu hören. Aufgenommen haben Peter und Johannes das Projekt im renommierten Blackbird Studio in Nashville, und das in bemerkenswert kurzer Zeit: Gerade mal fünf Tage brauchten die beiden Musiker, um alle elf Songs einzuspielen. Den ersten Vorgeschmack gibt es bereits am 26. Juni, wenn die Single "Ein Leben lang ist nicht lang" erscheint. Für Peter ist das Album nach eigenen Angaben ein echtes Herzensprojekt – zu wichtig, um es nicht auch live auf die Bühne zu bringen.

Die Zusammenarbeit der beiden Künstler hat eine längere Geschichte. Kennengelernt haben sie sich im Umfeld von Peters MTV-Unplugged-Projekt, es folgten gemeinsame Auftritte und das Duett "Wenn wir uns wiedersehen". Johannes war zudem Teil von Peters Abschiedstournee. Über die Jahre hinweg merkten sie, dass sie trotz unterschiedlicher Karrieren musikalisch auf derselben Wellenlänge liegen – Rock'n'Roll, Rhythm and Blues und Country-Rock verbinden sie. Erste Ideen für "Nashville" entstanden noch in Peters Studio in Tutzing, bevor es schließlich in die US-Musikmetropole ging.

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RTL / Boris Breuer Johannes Oerding und Peter Maffay, 2024

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RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding bei "Sing meinen Song"

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Getty Images Peter Maffay, Musiker