Wow: Peter Maffays Tochter (7) beweist schon Schreibtalent

Mit gerade einmal sieben Jahren zeigt Anouk, die Tochter von Rocklegende Peter Maffay (76) und seiner Frau Hendrikje Balsmeyer (38), dass sie kreatives Talent geerbt hat – allerdings eher von ihrer Mama. Wie Hendrikje jetzt im Interview mit TAG24 verrät, schreibt die Kleine bereits ihre eigenen Geschichten. Und die haben einen unverkennbaren Stil: "Sie schreibt schon ihre eigenen Anouk-Geschichten, die unseren inhaltlich verdächtig ähnlich sind. Aber es bleibt ja in der Familie! Auf jeden Fall ist es ganz niedlich zu sehen, dass sie mit den Buchstaben, die sie kann, schon jetzt anfängt, Geschichten zu schreiben", erzählt die Autorin stolz. Hendrikje schreibt selbst Bücher – dass Anouk dabei offenbar genau hinschaut, scheint die Familie zu begeistern.

Doch das Schreibtalent ist nicht die einzige positive Überraschung, die Anouk ihren Eltern bereitet. Offenbar liebt die Siebenjährige auch die Schule. "Anouk geht gerne zur Schule. Wenn sie Ferien hat, dann freut sie sich, wenn die Schule wieder anfängt. Ich hoffe, dass sie sich das lange so erhält", so Hendrikje weiter im Interview. Damit scheint Anouk ganz auf der Linie ihrer Eltern zu liegen, die in einem weiteren Gespräch mit der Berliner Morgenpost betonen, dass sie ihrer Tochter vor allem einen freien und glücklichen Weg ermöglichen wollen – ohne Leistungsdruck. "Sie muss keine Einser-Schülerin sein", sagt Hendrikje dort. Wichtiger sei, dass Anouk ihre eigenen Fähigkeiten entdeckt und "freundlich, empathisch und positiv" sei. Doch einen Wunsch hat Papa Peter dann doch: "Sie sollte nur gerne und möglicherweise gut singen und ein Instrument spielen", gesteht der Rocker mit einem Augenzwinkern.

Peter macht aus seiner Begeisterung für das späte Vaterglück kein Geheimnis. Bei Konzerten, bei denen Anouk im Publikum sitzt, feuert sie ihn mit selbstgemalten Schildern an – zuletzt soll darauf gestanden haben: "Hab dich lieb, Papa". Solche Momente gehen dem 76-Jährigen sichtlich nahe. "Weil es mir die Stimme verschlagen hat", sagt er gerührt gegenüber der Berliner Morgenpost. Dass der Sänger den Familienalltag mit seiner jüngsten Tochter in vollen Zügen genießt, zeigte sich auch schon beim gemeinsamen Toben in der Wohnung – bei dem er sich einst eine ordentliche Beule zugezogen hatte, als er gegen eine Tür lief.

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Getty Images Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer, November 2024

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Instagram / rike_raeubertochter Peter Maffay mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer und Tochter Anouk

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Instagram / rike_raeubertochter Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer mit ihrer Tochter Anouk