Nach letztem Konzert: Peter Maffay geht doch wieder auf Tour

Peter Maffay (75) hat seine Fans mit einer überraschenden Ankündigung erfreut. Trotz seiner Entscheidung, sich im Jahr 2025 im Musikgeschäft etwas zurückzuziehen, wird der Sänger erneut auf der Bühne stehen. Laut Schlager.de wird er an legendären Konzertorten wie Schwarzenberg, der Loreley und Kestenholz im Sommer 2025 insgesamt fünf Konzerte geben. Damit hält er sein Versprechen an seine treuen Anhänger und sorgt dafür, dass die gemeinsamen Erinnerungen weiterleben. Die Nachricht verbreitete sich rasch und löste Begeisterung unter Musikliebhabern in ganz Deutschland aus.

Auf Instagram teilte Peter die freudige Botschaft mit seinen Fans: "Auch wenn wir keine Tourneen mehr spielen, Musik auf der Bühne wird es weiterhin geben." Er fügte hinzu: "Ich gehe noch nicht fort, ich gebe euch mein Wort. Dieses Versprechen lösen wir jetzt ein. Es ist die Antwort auf unzählige Anfragen unserer Fangemeinschaft nach Konzerten." Die Termine stehen bereits fest: am 13. und 14. Juni 2025 in Schwarzenberg, am 20. und 21. Juni 2025 auf der Loreley und am 6. Juli 2025 in Kestenholz. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Peter, der seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Rockmusik ist, hat mit seinen tiefgründigen Texten und eingängigen Melodien Generationen von Fans begeistert. Seine Karriere begann in den 1970er-Jahren, und seither hat er zahlreiche Hits gelandet und Preise gewonnen. Mit Songs wie "Über sieben Brücken musst du gehen" und "So bist du" schuf er zeitlose Klassiker. Dass er nun zu seinen "magischen Lieblingsorten der Vergangenheit" zurückkehrt, zeigt seine Verbundenheit zu seinen Wurzeln und zu den Orten, an denen er und seine Fans unvergessliche Momente erlebt haben. Abseits der Bühne engagiert sich der Musiker auch für soziale Projekte und setzt sich unter anderem für Kinderrechte ein.

Getty Images Peter Maffay, Sänger

Getty Images Peter Maffay bei der "Tabaluga Und Die Zeichen Der Zeit"-Premiere, Oktober 2012

