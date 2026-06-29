Traumhochzeit in Südfrankreich: Leonie Hanne hat Ja gesagt

Für Leonie Hanne (37) ist ein großer Traum wahr geworden: Die deutsche Influencerin hat ihren langjährigen Partner Alexander Galievsky geheiratet. Die Hochzeit fand in der prachtvollen Villa Ephrussi de Rothschild an der Côte d'Azur in Südfrankreich statt – und war damit ein echtes Glamour-Ereignis. Auf Instagram teilte Leonie zahlreiche Einblicke in die Feier mit ihren fast fünf Millionen Followern. "Ich habe meinen Seelenverwandten geheiratet", schrieb sie in dem emotionalen Post. "An unserem Traumort zu heiraten, umgeben von all den Menschen, die wir lieben, fühlt sich an wie ein echtes Märchen. Ein ganzes Leben wird niemals ausreichen."

Für die Hochzeit ließ sich Leonie gleich vier maßgeschneiderte Kleider vom italienischen Luxuslabel Dolce & Gabbana anfertigen – darunter das Brautkleid mit einer beeindruckenden XXL-Schleppe, das bei der Trauung alle Blicke auf sich zog. Alexander trug dazu ein helles Sakko, ein weißes Hemd und eine schwarze Hose. In ihrer Dankbarkeit wandte sich die Influencerin direkt an das Modehaus: "Ich bin den Designern und allen bei DG auf ewig dankbar. Ich liebe unsere Entwürfe so sehr und schätze all die Ideen und das Herzblut, das wir in jedes Kleid gesteckt haben. Danke für diese unglaubliche Ehre, dafür, dass ihr mir das Gefühl gegeben habt, so geliebt zu werden, und dafür, dass ihr Modeträume wahr werden lasst", schwärmte sie auf Instagram.

Leonie und Alexander kennen sich der Influencerin zufolge bereits seit 15 Jahren und sind seit mehr als einer Dekade ein Paar. Vor rund zwei Jahren hatten die beiden ihre Verlobung öffentlich gemacht – nun folgte die standesgemäße Eheschließung. Leonie gehört schon seit Jahren zu den bekanntesten Influencerinnen Deutschlands. Bereits im Jahr 2021 wurde ihr Marktwert im Rahmen einer Studie auf rund 10,9 Millionen Euro geschätzt – damals der höchste Wert in Deutschland.

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Instagram / alex.galievsky Alexander Galievsky und Leonie Hanne, Juni 2024

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ActionPress Leonie Hanne, Mai 2022

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Instagram / leoniehanne Leonie Hanne und ihr Partner, 2024

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