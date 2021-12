Für "Ein Herz für Kinder" putzten sich die Stars und Sternchen Deutschlands am Samstagabend besonders heraus. Die Spendengala zur Unterstützung von Kindern in Not in Berlin bringt jährlich zahlreiche Promis dazu, sich zu engagieren. Im Laufe der gesamten Sendung, die im ZDF ausgestrahlt wird, sitzen sage und schreibe 91 VIPs an den Telefonen, um die Spenden der Zuschauer entgegenzunehmen. Entsprechend dem Anlass schmiss sich einer mehr in Schale als der nächste.

Sophia Thomalla (32) legte gemeinsam mit ihrem Partner Alexander Zverev (24) ihr Red-Carpet-Debüt als Paar hin. Sie kleidete sich dazu ganz in Silber. Nicht weniger glitzernd erschien Jana Ina Zarrella (44) an der Seite ihres Mannes Giovanni (43) sowie die Germany's next Topmodel-Siegerin von 2016, Kim Hnizdo (25), die ein goldenes Dress von Designerin Jasmin Erbas trug. Musikerin Katja Krasavice (25) funkelte ebenfalls über und über. Ein besonderer Hingucker: ihre pinke Mähne.

Fashion-Influencerin Leonie Hanne (33) kam als wohl hübschester Wattebausch der Welt in einem Tülltraum des Labels Kaviar Gauche. Schauspieler Timur Bartels (26) schmiss sich für den Abend in einen rosafarbenen Anzug und Model Betty Taube (27) überraschte mit einer schwarzen Robe mit sexy Beinschlitz.

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2021

Getty Images Giovanni und Jana Ina Zarrella bei "Ein Herz für Kinder" 2021

Getty Images Kim Hnizdo bei "Ein Herz für Kinder" 2021

Getty Images Katja Krasavice bei "Ein Herz für Kinder" 2021

Getty Images Leonie Hanne bei "Ein Herz für Kinder" 2021

Getty Images Timur Bartels bei "Ein Herz für Kinder" 2021

Getty Images Betty Taube bei "Ein Herz für Kinder" 2021

