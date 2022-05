Wer hat den besseren Look des Abends kreiert? Leonie Hanne (33) und Caro Daur (27) gehören zu den erfolgreichsten Mode-Bloggerinnen Deutschlands. Millionen von Followern bestaunen täglich ihre besonderen Outfit-Kreationen. Eine Studie ermittelte sogar, dass der Marktwert von Leonie satte 10,9 Millionen Euro beträgt. Doch auch wenn die beiden Fashion-Stars ähnlichen Content machen, so unterscheidet sich doch ihr ganz persönlicher Geschmack, wie sie jetzt wieder bewiesen. Promiflash will von euch wissen: Wer hatte eurer Meinung nach den schöneren Look des Abends?

Im französischen Cannes fand am Mittwoch die Premiere des Kinofilms "Elvis" mit Austin Butler (30) und Tom Hanks (65) in den Hauptrollen statt. Zu diesem Anlass erschienen die Stars in ganz edlen Roben. Caro setzte auf Schwarz. Sie trug ein bodenlanges Kleid, dazu eine auffällige Silberkette der Marke Tiffany. Eine Besonderheit: Am Rücken war ihr Kleid mit einer großen schwarzen Schleife verziert.

Leonie Hanne entschied sich hingegen für ein weitaus pompöseres Outfit. Sie hatte einen mit Strasssteinchen besetzten Jumpsuit mit tiefem Ausschnitt an. Doch damit nicht genug: Den funkelnden Look kombinierte sie mit einer langen Federschleppe. Unterschiedlicher könnten die Looks von Leonie und Caro wohl nicht ausfallen! Was ist eure Meinung? Welches Outfit gefällt euch besser? Stimmt unten ab!

Anzeige

Getty Images Leonie Hanne bei den Filmfestspielen von Cannes

Anzeige

ActionPress Leonie Hanne, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Caro Daur bei der Filmpremiere von "Elvis" im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de