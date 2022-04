Die kommenden zwei Wochenenden findet in der US-amerikanischen Stadt Indio endlich wieder das große Coachella-Festival statt! In den vergangenen zwei Jahren musste das Spektakel aufgrund der weltweiten Gesundheitslage abgesagt werden. Doch jetzt verspricht das Line-up wieder jede Menge unvergessliche Momente: Unter der heißen Sonne Kaliforniens werden große Stars wie Harry Styles (28), Billie Eilish (20), The Weeknd (32), Megan Thee Stallion und Co. den Musikliebhabern ordentlich einheizen. Und auch viele deutsche Stars sind beim Coachella-Festival 2022 mit am Start!

Auf Instagram gewährten einige deutsche Promis jetzt Einblicke in ihre Vorbereitungen für das Coachella: Unter anderem sind die Webstars Riccardo Simonetti (29) und Farina Yari aka Novalanalove (31) gemeinsam in Kalifornien, um auf der weltbekannten Veranstaltung zu tanzen. "Coachella-Buddys seit Tag eins", betitelte Riccardo beispielsweise einen Schnappschuss der beiden auf der Social-Media-Plattform. Und auch die Fashion-Influencerinnen Caro Daur (27) und Leonie Hanne (33) machen sich schon für das Festival bereit.

Zusätzlich freuen sich unter anderem auch die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Anna Maria Damm (26), ihre Schwester Katharina Damm und ihr gemeinsamer Kumpel Jannik Stutzenberger auf das Coachella-Festival. "Coachella, wir kommen!", schwärmte Anna Maria in den sozialen Medien.

Instagram / carodaur Caro Daur im April 2022

Instagram / leoniehanne Leonie Hanne beim Coachella-Festival

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im April 2022 in Los Angeles

