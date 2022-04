Für das Coachella-Festival schmeißen sich die Promis wieder besonders in Schale! Am Freitag fiel der Startschuss für das beliebte Musikfest in Kalifornien. Auf der Bühne stehen dabei Mega-Headliner wie Billie Eilish (20) und Harry Styles (28). Aber auch im Zuschauerbereich findet ein regelrechtes Schaulaufen statt. Hier steht wie in jedem Jahr alles im Zeichen von Glitzer, Farben und Fransen. Das sind die heißesten Looks der Stars!

Via Instagram präsentierten die Besucher ihre schönsten Festival-Looks. Unter anderem Influencerin Leonie Hanne (33) posierte vor dem berühmten Coachella-Riesenrad und zeigte dabei ihr ausgefallenes Outfit. Ein Kleid mit zahlreichen Cut-outs bedeckte nur das Nötigste. Am Tag zuvor zeigte sie in einem farbenfrohen Fransen-Dress ebenfalls eine Menge Haut. Ihre Influencer-Kollegin Caro Daur (27) hingegen besuchte das Event in einer ausgefransten, gestreiften Schlaghose und einem schwarzen Crop-Top.

Auch die internationalen Stars gaben sich freizügig. Sängerin Halsey (27) zeigte sich in seinem knappen Oberteil mit Cut-outs und einer Hüfthose. Hochgeschlossener hielt es hingegen Riccardo Simonetti (29). Der Moderator trug einen kunterbunten Overall. Influencerin Gerda Lewis (29) setzte vor allem auf Glitzer und zauberte sich einen glamourösen Festival-Look ins Gesicht.

Instagram / leoniehanne Leonie Hanne auf dem Coachella-Festival im April 2022

Instagram / iamhalsey Halsey am Coachella-Festival im April 2022

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti auf dem Coachella-Festival im April 2022

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis auf dem Coachella-Festival im April 2022

Instagram / carodaur Caro Daur auf dem Coachella-Festival im April 2022

Instagram / leoniehanne Leonie Hanne auf dem Coachella-Festival im April 2022

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf auf dem Coachella-Festival im April 2022

