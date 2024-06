Influencerin Leonie Hanne und ihr Alex haben sich verlobt

Leonie Hanne (35) macht eine wunderbare Neuigkeit publik – die deutsche Influencerin und ihr Partner Alexander haben sich verlobt! Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die Influencerin jetzt einen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit Alex in der italienischen Hafenstadt Portofino zeigt. Auf dem Pic drückt der Unternehmer seiner zukünftigen Frau einen Kuss auf die Wange, während sie stolz ihren Verlobungsring in die Kamera hält. "Ich habe Ja gesagt. Ewig klingt wie das Paradies mit dir", schwärmt die Fashionista zudem in der Bildbeschreibung.

Und auch der zukünftige Bräutigam ließ es sich nicht nehmen, einen eigenen Netzbeitrag zu der Verlobung abzusetzen. Er schreibt auf der Fotoplattform voller Stolz: "Sie hat Ja gesagt. Ich kann es kaum abwarten, dass du meine Ehefrau bist." Schon kurz nach der Verkündung der Verlobung tummeln sich zudem zahlreiche Gratulationen von Leonies Fans in der Kommentarspalte. "Ich freue mich so sehr für euch" oder auch "Genießt diese wunderschöne und besondere Zeit", freuen sich beispielsweise zwei Follower.

Leonie und Alex gehen schon seit vielen Jahren Hand in Hand durchs Leben. Die beiden lernten sich 2010 während des Studiums in Hamburg kennen. Dennoch war eine Hochzeit und Familienplanung lange Zeit nicht Leonies großer Wunsch. Gegenüber Bild betonte sie Anfang des Jahres: "Heiraten und Kinder waren nie mein Lebensziel – aber eine Option. Dafür müssten wir aber unseren aktuellen Lebensstil auf jeden Fall ändern."

Instagram / leoniehanne Leonie Hanne, Influencerin

Instagram / alex.galievsky Alexander Galievsky und Leonie Hanne, Juni 2024

