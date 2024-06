Leonie Hanne und Alexander erstmals nach Verlobung gesichtet

Leonie Hanne (35) und ihr Partner Alexander Galievsky hatten gestern ihre Verlobung bekannt gegeben. Nach der wunderbaren Nachricht wurde das Paar vor wenigen Stunden zum ersten Mal gesichtet. Die Blondine und ihr Verlobter genossen in der italienischen Stadt Portofino ihre Zweisamkeit. Gesehen wurden sie vor einem kleinen Restaurant, wie sie strahlend den Abend ausklingen ließen. Dabei trug Leonie ein langes, rosafarbenes Kleid, über dem sie einen beigen Blazer kombinierte, sowie entspannte, weiße Sandalen. Ihr Verlobter war mit einem Anzug in bräunlichen Tönen gekleidet. Die beiden kicherten und sahen nach ihrer Verlobung mehr als glücklich aus.

Am vergangenen Sonntag teilte die deutsche Influencerin einen Schnappschuss auf Instagram und gab ihre Verlobung bekannt. Auf dem Foto drückte Alexander seiner großen Liebe einen Kuss auf die Wange, während sie den Ring strahlend in die Kamera hielt. "Ich habe Ja gesagt. Ewig klingt wie das Paradies mit dir", schwärmte Leonie in der Beschreibung. Viele Stars gratulierten dem Paar. "Omg! Herzlichen Glückwunsch euch beiden! Kann es kaum erwarten, dein(e) Kleid(er) zu sehen", kommentierte Entertainer Riccardo Simonetti (31). "Wow, wie schön", schwärmte Moderatorin Frauke Ludowig (60) und "Gratulation an euch beide", schrieb Model Papis Loveday (47).

Die 35-Jährige hatte ihren Verlobten schon vor vielen Jahren während des Studiums kennengelernt. Beide studierten in Hamburg und wohnen mittlerweile zusammen in der englischen Hauptstadt London. Gemeinsam sind sie viel am Reisen – sie haben Auftritte auf Events auf der ganzen Welt. Für ihre Zukunft mit Kindern müsse Leonie ihren Lifestyle verändern, wie sie Bild offenbarte: "Heiraten und Kinder waren nie mein Lebensziel – aber eine Option. Dafür müssten wir aber unseren aktuellen Lebensstil auf jeden Fall ändern."

Anzeige Anzeige

MEGA Leonie Hanne und Alexander Galievsky im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / leoniehanne Leonie Hanne und ihr Partner, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den gemeinsamen Schnappschuss von den beiden nach ihrer Verlobung? Sie sehen sehr glücklich aus! Na ja, finde ich nicht so besonders... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de