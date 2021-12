Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der wertvollste Influencer im ganzen Land? Diese Frage stellte sich jetzt auch das Unternehmen Batten & Company, das mithilfe eines Marktforschungsinstituts im Rahmen einer Studie nun erstaunliche Ergebnisse ans Licht brachte. Promiflash verschafft euch einen Überblick über die zehn deutschen Webstars rund um Pamela Reif (25), Julien Bam (33) und Co., deren Marktwert am höchsten ist – und das mit der einen oder anderen unerwarteten Platzierung.

