"Auch Papas brauchen Me-Time": Fans verspotten Umut Tekin

Umut Tekin (29) hat auf TikTok einen Clip aus einem Public Viewing geteilt – und damit ungewollt eine Welle der Kritik ausgelöst. Dazu schrieb der Realitystar: "Auch Papas brauchen manchmal Me-Time." In der Caption bedankte er sich außerdem bei seiner Freundin Lena Goldstein: "Danke an meine Partnerin, die mir auch mal solche kleinen Auszeiten ermöglicht. Teamwork macht eine Familie stark." Lena bringt aus einer früheren Beziehung ein Kind mit, und Umut scheint die Rolle des Stiefvaters bereits für sich beansprucht zu haben.

Genau das ist es, was viele seiner Fans so aufgebracht hat. In der Kommentarspalte ließen zahlreiche Nutzer kein gutes Haar an dem Statement. "Bro ist seit einer Woche Papa", schrieb einer, ein anderer fragte: "Er nennt sich nach so kurzer Zeit schon wie?" Weitere Kommentare lauteten "Was redet er da?", "Unangenehm" oder "Deine arme Freundin." Besonders spöttisch fiel dieser Kommentar aus: "Ich hoffe, du gönnst deiner Partnerin auch solche Momente – als Neu-Papi, der nach wenigen Wochen schon Me-Time braucht..." Einige Nutzer vermuteten sogar, es könnte sich um Ragebait handeln.

Vor zwei Wochen hatte das Paar schon einmal für Wirbel gesorgt. Ein Instagram-Reel ließ viele Follower glauben, Lena und Umut würden ein Baby ankündigen. Doch Lena machte dem damals in einem ausführlichen Statement einen Strich durch die Rechnung: "Umut und ich haben nicht vor, jetzt ein Kind zu zeugen. Wir haben dieses Jahr wirklich noch große Dinge anstehen und wir wollen irgendwann, wenn wir mal heiraten, Kinder... Das dauert alles noch, also chillt bitte alle ein bisschen." Außerdem stellte Lena klar, dass das Reel nur als Denkanstoß gedacht gewesen sei.

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