Witz über eine Verlobung: Umut Tekin und Lena kassieren Hate

Mit dieser Aktion verärgern Umut Tekin (29) und seine Partnerin Lena Goldstein ihre Follower. Bei Instagram teilt der Realitystar ein Foto, auf dem er die Hand seiner Liebsten so hält, dass ein auffälliger Ring an ihrem Finger in die Kamera funkelt. Dazu schreibt er: "Sie hat 'Ja' gesagt." Es folgt ein Foto des Paares mit den Worten: "War'n Joke, chill." Was ein kleiner Spaß sein sollte, findet die Community aber nur so mäßig lustig. In den Kommentaren sammeln sich Kommentare wie "Schade, dass man darüber Witze macht", "Darüber macht man keine Witze" oder "Man muss sowas faken für Aufmerksamkeit?". Viele User sehen sich hier offenbar bestätigt, dass Umut und Lena keine gemeinsame Zukunft haben: "Sorry, aber das wird eh nichts. Und damit macht man auch keinen Spaß. Das wisst ihr Kinder aber noch nicht."

Neben der Ermahnung, dass ein Verlobungswitz nicht lustig sei, greifen einige die beiden aber auch direkt persönlich an. "Für Aufmerksamkeit einfach alles machen. LOL. Unterbelichtet", schreibt ein Nutzer und ein anderer meint: "Mein Beweis, dass die beiden maximal cringe sind." Einig sind die User sich offenbar dabei, dass die Aktion Klicks und Aufmerksamkeit generieren soll. Für manche hat es sogar auffällige Ähnlichkeit mit dem Konzept, das vor allem Influencer wie Kim Virginia (31) und Nikola Grey (30) gerne nutzen: Cliffhanger oder zweideutige Teaser, um die Spannung oben zu halten. "Kim und Nikola 2.0", betitelt ein User Umut und Lena.

Die Kritik scheinen Umut und Lena aber eher lustig zu finden. In ihrer Story klärt die Mutter einer Tochter die Aktion auf. Die beiden besuchen derzeit Umuts Familie in der Türkei. "Also das kam nicht, weil wir im Gespräch bleiben wollen. Sondern das war gerade richtig, richtig witzig: Wir sind hier an so Ständen vorbeigelaufen. Ich wollte ein bisschen gucken. Er sieht diese Ringe und sagt zu mir: 'Soll ich dir einen vorübergehenden Ring kaufen, bis du einen richtigen bekommst?'", erzählt Lena. Es sei einfach nur ein "Joke" gewesen, allerdings scheint der Gedanke, sich zu verloben, tatsächlich in ihren Köpfen zu spuken. Denn für sie scheint es die große Liebe zu sein: "Es ist wirklich so, wir gucken tatsächlich sehr oft bei Juwelieren. Du hast zu mir gesagt: 'Bitte sag mir mal die Tage, was dir so gefällt'."

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin und Lena Goldstein, Reality-Pärchen

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein beim Bild-Renntag 2026

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