Umut Tekin und Lena präsentieren stolz ihr Partnertattoo

Bei Umut Tekin (28) und seiner Freundin Lena Goldstein geht Liebe unter die Haut. Die beiden sind noch nicht lange ein Paar, doch sie gehen jetzt schon den nächsten Schritt. Und dieser heißt: Partnertattoo. Das präsentieren sie stolz bei Instagram. Ein Foto zeigt ihre verschränkten Hände – Lenas Handballen ziert Umuts Name und der Realitystar schmückt seines mit Lenas Namen. Er kommentiert den Post lediglich mit einem Herz-Emoji. Die Influencerin erzählt ihrer Community augenzwinkernd: "Habe immer gesagt, niemals ein Namenstattoo. Jetzt bleibt ihm wohl nur noch heiraten übrig." Die Reaktionen der Follower sind allerdings gemischt. Viele halten die Entscheidung, sich direkt die Namen tätowieren zu lassen, für überstürzt. "Oje, Gott sei Dank gibt es Laser. Den Fehler machte ich auch schon", mahnt ein User. Ein anderer schreibt: "Wir warten auf das Cover-up. Ist halt Reality-TV, geht vorbei."

Allerdings scheint die Beziehung zwischen Lena und Umut schon jetzt sehr ernst zu sein. Gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter führen sie ein richtiges Familienleben. Der 28-Jährige behandelt das Mädchen offenbar wie sein eigenes Kind und die zwei haben bereits eine innige Beziehung aufgebaut. Gegenüber Promiflash beim Bild-Renntag schwärmte Lena: "Ich bin wirklich sehr überglücklich damit. Er ist echt der tollste Vater für meine Tochter und auch für unsere zukünftigen Kinder." Sie habe diese intensive Position als Bonuspapa nie von Umut erwartet und freue sich umso mehr, wie sehr er in der Rolle aufgehe.

Tatsächlich ist diese Beziehung schon Lena und Umuts zweiter Anlauf. Kurz bevor sie ihre Liebe offiziell machten, waren sie schon einmal zusammen. Das ging allerdings kurzzeitig auseinander. Im Gespräch mit Promiflash erklärten die beiden, woran es zunächst scheiterte. "Damals hat Umut durch vergangene Geschichten, Ex-Beziehungen und auch durch die Kindheit so eine Art Bindungstrauma entwickelt und hatte Angst vor großen Gefühlen", meinte Lena. Die Erkenntnis, so ernste Gefühle für eine Frau zu haben, habe ihm Angst gemacht. Hinzu sei auch die plötzliche Nähe zu Lenas Tochter und seine Teilnahme am Dschungelcamp gekommen. "Und das alles war dann einfach auch zu viel", erzählte Umut.

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / umut_tekin41 Lena Goldstein und Umut Tekins Partnertattoos, Mai 2025

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Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin und Lena Goldstein, Reality-Pärchen