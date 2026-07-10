Spott wegen Erscheinung: Umut Tekin wettert gegen die Hater

Umut Tekin (29) hat auf Instagram eine deutliche Ansage an seine Hater gemacht. Der Realitystar meldete sich in einer Story zu Wort und teilte aus – und das in aller Deutlichkeit. Auslöser war offenbar Spott, den er und seine Partnerin Lena Goldstein wegen ihres Äußeren erhalten hatten. Dabei scheint es um Aufnahmen gegangen zu sein, auf denen die beiden sich ungeschminkt und ungefiltert gezeigt hatten – so, wie sie im Alltag wirklich aussehen. In seiner langen Stellungnahme prangerte Umut die Doppelmoral vieler Nutzer an: "Jeden Tag wird nach mehr Authentizität gerufen. Und wenn man sich dann morgens ungeschminkt zeigt, mit zerzausten Haaren oder einfach so, wie man wirklich aussieht, kommen direkt wieder Kommentare und Hate."

Er ergänzte: "Zeigst du dich echt, bist du angeblich ungepflegt. Zeigst du dich geschniegelt, heißt es plötzlich, du wärst fake oder würdest nur eine perfekte Welt vorspielen. Genau diese Doppelmoral ist das Problem." Dabei machte er auch auf die Auswirkungen auf jüngere Menschen aufmerksam: "Kein Wunder, dass sich so viele Menschen – vor allem Kinder und Jugendliche – irgendwann nicht mehr trauen, sie selbst zu sein. Aus Angst vor Spott, Beleidigungen oder Mobbing." Seinen Aufruf schloss er mit einem klaren Statement ab: "Wenn du eh schon hässlich bist, dann mach dich nicht noch hässlicher mit deinem Charakter."

Schon vor einer Woche hatte Umut auf Instagram eine andere Welle an Kritik abbekommen. Auslöser war ein Clip vom Public Viewing, den er mit dem Satz kommentierte, dass auch Papas manchmal eine "Me-Time" bräuchten. Im Netz hagelte es Vorwürfe von Egoismus. Umut stellte daraufhin klar: "Ich bin ein Bonusdaddy und genau deshalb weiß ich, dass Elternsein viel mehr ist als nur schöne Momente vor der Kamera. Mein Video war an alle Papas da draußen gerichtet, die jeden Tag Verantwortung übernehmen, Kraft geben und ihr Bestes für ihre Familie tun." Außerdem betonte er: "Niemand im Internet kennt unser komplettes Privatleben oder weiß, wie wir unseren Alltag wirklich leben. Aus einem kurzen Video zu urteilen und Menschen dafür anzugreifen, finde ich respektlos."

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Imago Umut Tekin beim BILD-Renntag auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen am 1. Mai 2026

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein beim Bild-Renntag 2026

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Imago Umut Tekin beim Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" in Köln am 08.04.2026