Lena Goldstein plant noch keinen Nachwuchs mit Umut Tekin

Ein Instagram-Reel hat bei den Followern von Lena Goldstein und Umut Tekin (29) offenbar für einige Verwirrung gesorgt – und zwar so viel, dass Lena sich nun mit einem ausführlichen Statement zu Wort meldet. Darin stellt die Influencerin klar: Kinder sind für das Paar zwar ein Thema, aber noch lange kein aktuelles. "Umut und ich haben nicht vor, jetzt ein Kind zu zeugen. Wir haben dieses Jahr wirklich noch große Dinge anstehen und wir wollen irgendwann, wenn wir mal heiraten, Kinder... Das dauert alles noch, also chillt bitte alle ein bisschen", macht Lena deutlich.

In ihrem Statement erklärt Lena außerdem, dass das Reel kein Baby-Announcement gewesen sei, sondern als Denkanstoß gemeint war. Das Video zeigt Umut und Lena, darüber steht geschrieben: "Er will mit mir ein Baby machen." Danach stellt Lena Konditionen auf, die ein Partner in dieser Situation erfüllen soll – darunter Treue beweisen, offen kommunizieren, seine Wut kontrollieren und aufhören, Pornos zu gucken. Sie erklärt, das Reel solle dazu anregen, sich wichtige Fragen zu stellen, bevor man eine Beziehung eingeht – nämlich ob die Werte und Ansichten mit dem Partner übereinstimmen.

Zudem räumt Lena mit dem Gerücht auf, dass ihre Beziehung erst seit April offiziell sei und daher noch recht jung wirke. "Umut und ich sind seit fast einem Jahr zusammen und tatsächlich wohnen wir auch solange schon zusammen", stellt sie klar. Die Öffentlichkeit habe davon schlicht erst später erfahren, weil das Paar zunächst ein starkes Fundament aufbauen wollte, bevor es den Schritt in die Öffentlichkeit wagte.

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Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin und Lena Goldstein, Reality-Pärchen