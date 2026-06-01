Darum dürfen Lena und Umut Tekin im Urlaub kein Bett teilen

Lena Goldstein nimmt ihre Fans derzeit mit auf eine ganz besondere Reise. Die TV-Bekanntheit ist gemeinsam mit ihrem Freund und Realitystar Umut Tekin (29) und ihrem Kind in der Türkei unterwegs – allerdings nicht in einem Hotel, wie sie jetzt verriet. In einem Video auf Instagram gewährt sie ihrer Community intime Einblicke in den Familienurlaub und bringt dabei ihre Fans zum Schmunzeln: "Ich dachte, wir machen Urlaub in der Türkei. Aber nein, wir sind bei der Familie von Umut."

Neben einem Ausflug an den See und gemeinsamen Momenten mit Umuts Verwandten gibt Lena auch offen zu, was ihr anfangs etwas zu schaffen machte. "Ich war ein bisschen traurig, weil ich nämlich ohne Umut schlafen muss – da wir nämlich noch nicht verheiratet sind. Bei denen ist das Tradition", erklärt sie in dem Clip. Trotzdem überwiegen für Lena klar die positiven Eindrücke dieser Reise.

In der Bildunterschrift des Videos schwärmt die Influencerin: "Ich wurde von allen so herzlich aufgenommen, dass ich mich vom ersten Moment an willkommen gefühlt habe. Obwohl ich die Sprache noch nicht perfekt spreche und vieles für mich neu ist, geben sich alle so viel Mühe mit mir und sind einfach unglaublich lieb. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, so offen in eine Familie aufgenommen zu werden, und genau deshalb schätze ich das so sehr." Zuletzt hatten Lena und Umut mit einem Partnertattoo auf sich aufmerksam gemacht, mit dem sie ihre Liebe füreinander dauerhaft auf der Haut verewigten.

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Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin und Lena Goldstein, Reality-Pärchen

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Instagram / lenamariagoldstein Lena Goldstein und Umut Tekin in der Türkei bei seiner Familie, Juni 2026

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Instagram / lenamariaposa Lena Goldstein, Influencerin