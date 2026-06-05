"Genau wie Umut": Emma vergleicht Tim Kühnel weinend mit Ex

In der neuen Folge von Match My Ex fließen bei Emma Fernlund (25) bittere Tränen: Denn in der Villa gerät der Realitystar mit Tim Kühnel (29) heftig aneinander, nachdem die beiden zuvor noch innig geknutscht hatten. Mittendrin befindet sich auch Mitbewohnerin Joanna, die irritiert zuschaut und die Turteltauben fragt, ob sie lieber allein sein wollen. Als Tim darauf locker meint "Mach mit einfach", kippt die Stimmung schlagartig. Emma fühlt sich bloßgestellt, wirft ihm Respektlosigkeit vor und macht ihrem Ärger Luft: "Mich disrespecten in einer Tour und dann rumheulen, wenn man gefrontet wird? Bro, komm mal wieder klar auf dein Leben." Sie zieht sogar einen Vergleich zu ihrem Ex-Partner Umut Tekin (29). Er betrog die Influencerin damals. Im Gespräch mit der Produktion erinnert Emma zudem daran, dass Tim in den Tagen, in denen sie vorübergehend nicht Teil des Formats war, mit Henna und Christin Pawlowski geknutscht hat.

Dann schießt die Blondine weiter gegen den Realitystar: "Boah, ich würde am liebsten gehen. Ich schwörs, ich bin so sauer." Als Tim seine Küsse verteidigt und erklärt, er habe "just for fun auf entspannt bei einer Party mit zwei Frauen rumgemacht", kontert Emma scharf: "Okay, dann mach ich auch morgen mit zwei Männern 'just for fun auf einer Party rum'. Nein, mache ich eben nicht. Warum? Weil es peinlich ist." Emma wird wütend und schimpft: "Du stellst unsere Verbindung, unsere Intimität auf dieselbe Stufe wie mit diesen Bitches." Schließlich brechen bei Emma alle Dämme – unter Tränen schluchzt sie: "Genauso wie Umut, ich schwöre. Genau so. Vor ganz Deutschland blamiert ihr mich. Klappe die zweite, Klappe die dritte."

Tim zeigt sich von ihren Worten tief getroffen. "Du hast mich mit deinem Ex-Freund verglichen", wirft er Emma vor und betont, dass in ihrer letzten Beziehung "viel, viel, viel krassere Dinge" passiert seien. Das Thema wieder aufzureißen, empfindet der Realitystar als respektlos ihm gegenüber. Besonders stört ihn Emmas Verhalten, wenn beide nicht allein sind. "Wenn du ein Thema hast, das dich triggert, dann sprich mit mir. Und mach nicht dieses Sticheln vor Joanna", erklärt er im Einzelinterview. Gleichzeitig stellt Tim klar, dass die Flirts mit den zwei Mitstreiterinnen für ihn nicht dasselbe bedeuten wie das, was er mit Emma habe. Trotz des emotionalen Schlagabtauschs finden die beiden schließlich wieder zueinander und nehmen sich in die Arme. Tim fasst ihre turbulente Dynamik nüchtern zusammen: "Es ist immer dasselbe. Streit, traurig, Versöhnung."

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CH Media Entertainment Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Tim Kühnel und Emma Fernlund in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Match My Ex"