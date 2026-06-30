Umut Tekin reagiert auf Spott nach Me-Time als Bonuspapa

Realitystar Umut Tekin (29) hat sich mit einem Statement auf Instagram zu Wort gemeldet – nachdem er zuvor ordentlich Gegenwind aus dem Netz bekommen hatte. Ein Clip, den der Partner von Lena Goldstein von einem Public Viewing teilte und mit dem Kommentar versah, dass auch Papas manchmal eine "Me-Time" bräuchten, löste einen regelrechten Shitstorm aus. Viele User warfen ihm Egoismus vor und ließen kein gutes Haar an seiner Aussage. Nun stellt Umut klar, was er mit seinem Video eigentlich sagen wollte. In seinem Statement betont der Realitystar, dass er hinter seiner Aussage steht: "Ich bin ein Bonusdaddy und genau deshalb weiß ich, dass Elternsein viel mehr ist als nur schöne Momente vor der Kamera. Mein Video war an alle Papas da draußen gerichtet, die jeden Tag Verantwortung übernehmen, Kraft geben und ihr Bestes für ihre Familie tun."

Die scharfe Kritik aus dem Netz hält er für ungerechtfertigt: "Niemand im Internet kennt unser komplettes Privatleben oder weiß, wie wir unseren Alltag wirklich leben. Aus einem kurzen Video zu urteilen und Menschen dafür anzugreifen, finde ich respektlos." Außerdem erklärt er: "Me-Time bedeutet nicht, vor Verantwortung wegzulaufen. Im Gegenteil: Sich auch mal Zeit für sich selbst zu nehmen, gibt einem neue Energie, um wieder mit voller Liebe und Geduld für die Familie da zu sein. Und egal ob Papa, Bonuspapa oder Mama – jeder Mensch hat es verdient, auch mal durchzuatmen, ohne dafür verurteilt zu werden."

Doch der Ärger drehte sich nicht nur um seine "Me-Time"-Ansage. Viele Fans nahmen ihm vor allem übel, dass er sich in dem Clip und in der Caption schon als Stiefvater positionierte. Unter dem TikTok-Video wurde gespottet und gestichelt: "Bro ist seit einer Woche Papa." Ein anderer Nutzer fragte: "Er nennt sich nach so kurzer Zeit schon wie?" Dazu kamen Kommentare wie "Was redet er da?", "Unangenehm" und "Deine arme Freundin." Besonders bissig klang es bei einem User: "Ich hoffe, du gönnst deiner Partnerin auch solche Momente – als Neu-Papi, der nach wenigen Wochen schon Me-Time braucht..."

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Imago Umut Tekin beim Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" in Köln am 08.04.2026

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Imago Umut Tekin beim BILD-Renntag auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen am 1. Mai 2026

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein beim Bild-Renntag 2026