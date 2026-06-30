Bundestrainerjob? Jürgen Klopp äußert sich zu Spekulationen

Deutschland ist bei der WM in den USA früher als erhofft ausgeschieden – und seitdem wird ein bekannter Name als möglicher Nachfolger von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) gehandelt: Jürgen Klopp (59). Der ehemalige Fußballer, der als Experte für MagentaTV tätig ist, reagierte nach der bitteren 3:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay im Sechzehntelfinale von Foxborough mit Entsetzen auf das frühe Turnieraus. Auf Spekulationen rund um eine mögliche Übernahme des Bundestrainerjobs angesprochen, bremste er die Gerüchte jedoch klar aus: "Ich verstehe, dass mein Name genannt wird, aber das ist nicht der Moment, darüber zu sprechen – und vor allem nicht mit mir", sagte Jürgen gegenüber MagentaTV.

Stattdessen konzentrierte der Fußball-Chef des Red-Bull-Imperiums seine Worte auf die Analyse des Spiels. Besonders an der mangelnden Kreativität der deutschen Mannschaft ließ er keinen Zweifel: "Du musst über die Flügel kommen. Es gibt keine Alternative. Wir wissen alle, wie gut die Jungs spielen können, aber das haben sie nicht auf den Platz bekommen." Auch psychologisch sah er Defizite: "Paraguay hatte die Möglichkeit, etwas zu erreichen. Deutschland hatte den Druck, etwas zu erreichen." Das wegen Torhüterbehinderung aberkannte Kopfballtor von Jonathan Tah (30) in der Verlängerung ließ ihn ratlos zurück. Zudem forderte Jürgen strukturelle Veränderungen beim DFB: "Wir müssen hundertprozentig ein paar Dinge verändern. Da können wir bei der U10 anfangen und ein paar Jahre warten, was oben rauskommt."

Ob Julian nach dem WM-Aus Bundestrainer bleibt, entscheidet letztlich der DFB. Der Coach selbst machte nach der Niederlage im Foxborough Stadium aber deutlich, dass er seinen Posten gerne behalten würde. Trotzdem wird immer wieder über Jürgen als möglichen Nachfolger spekuliert. Der Ex-Liverpool-Trainer ist seit seinem Abschied im Sommer 2024 als Fußball-Chef bei Red Bull tätig und verantwortet dort die strategische Ausrichtung des internationalen Klubnetzwerks. Nach eigenen Angaben erfüllt ihn diese Aufgabe derzeit voll und ganz – dennoch zählt sein Name weiterhin zu den heißesten Kandidaten, sobald ein großer Trainerposten frei wird.

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Getty Images Jürgen Klopp im Februar 2024

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Getty Images Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann, 2017

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Getty Images Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft nach dem Elfmeterschießen gegen Paraguay