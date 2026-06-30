Nach WM-Schock: Julian Nagelsmann will Bundestrainer bleiben

Für das deutsche Fußball-Nationalteam ist die WM in Amerika früher als erhofft beendet: Im Sechzehntelfinale unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) Paraguay im Elfmeterschießen und ist damit aus dem Turnier ausgeschieden. Doch trotz des bitteren Ausscheidens hat der Chefcoach noch im Stadion von Foxborough unmissverständlich klargemacht, dass er weitermachen will. "Ich möchte es weitermachen. Ich stehe bereit, wenn man das möchte. Und wenn man das nicht möchte, muss man das sagen", erklärte Nagelsmann bei MagentaTV. Gegenüber dem ZDF legte er nach: "Ich stehe zur Verfügung. Ich bin keiner, der wegläuft. Das ist ausgeschlossen."

Nagelsmanns Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund läuft noch bis nach der EM 2028, und er kündigt an, diesen auch zu erfüllen. Der DFB muss nun intern beraten, wie er mit dieser Situation umgeht. Als möglicher Nachfolgekandidat wird in der Öffentlichkeit bereits Jürgen Klopp (59) gehandelt. Der 59-Jährige ist seit Januar 2025 als Global Head of Soccer für die Red Bull GmbH tätig und bei der laufenden WM als Experte für MagentaTV im Einsatz. Davor hatte er mit Borussia Dortmund die deutsche Meisterschaft sowie mit dem FC Liverpool die Champions League gewonnen. Das frühe WM-Aus ist für das DFB-Team ein Rückschlag – schon 2018 in Russland und 2022 in Katar war man in der Vorrunde gescheitert, nun reichte es beim erstmals mit 48 Teams ausgetragenen Turnier lediglich bis ins Sechzehntelfinale.

Julian hatte den Bundestrainer-Posten im September 2023 als Nachfolger von Hansi Flick (61) angetreten und galt als Wunschlösung von DFB-Sportdirektor Rudi Völler (66). Zuvor hatte er in der Bundesliga Stationen bei der TSG Hoffenheim, RB Leipzig und dem FC Bayern München absolviert. Sein erstes Turnier als Chefcoach, die Heim-EM vor zwei Jahren, endete im Viertelfinale gegen den späteren Titelgewinner mit einer knappen 1:2-Niederlage nach Verlängerung. Privat hat Julian gemeinsam mit seiner Ehefrau Lena in München ein neues Kapitel aufgeschlagen und ein Luxus-Penthouse in bester Lage bezogen – ganz in der Nähe des Englischen Gartens.

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Getty Images Julian Nagelsmann nach dem Elfmeteraus gegen Paraguay, im Hintergrund Manuel Neuer

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Getty Images Julian Nagelsmann instruiert Deutschlands Team in der Trinkpause gegen Paraguay bei der WM 2026 in Foxborough

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Getty Images Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann, 2017

Getty Images Julian Nagelsmann vor dem WM-Spiel Deutschland gegen Paraguay in Foxborough