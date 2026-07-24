So hat sich Jürgen Klopp in den letzten Jahren verändert

Mit seiner Ernennung zum neuen Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft steht Jürgen Klopp (59) aktuell im Mittelpunkt des Interesses. Der Fußballtrainer übernimmt damit die Nachfolge von Julian Nagelsmann (39), der nach dem enttäuschenden WM-Abschneiden zurückgetreten war. Doch nicht nur seine neue Aufgabe beim DFB sorgt für Gesprächsstoff – auch sein Äußeres hat sich im Laufe der Jahre deutlich verändert. Der gebürtige Stuttgarter hat in seiner Karriere einige bemerkenswerte Stationen in Sachen Beauty-Eingriffe durchlaufen.

Besonders offen geht Jürgen mit dem Thema Haartransplantation um. Im Jahr 2012 ließ er sich in Düsseldorf von Chirurg Dr. Malte Villnow für mehr als 10.000 Euro die Geheimratsecken und das schüttere Haar wegzaubern. "Es ist doch gut geworden, also warum nicht", sagte er selbstbewusst zum Chirurg. So schilderte es zumindest der Mediziner im Interview mit t-online. Fünf Jahre später folgte in Liverpool das nächste Beauty-Update: Zahnarzt Dr. Robbie Hughes von der Praxis "Dental Excellence UK" verpasste Jürgen ein strahlendes Lächel-Makeover. Die genauen Kosten sind nicht bekannt – der Zahnarzt erklärte in einem Interview lediglich, dass die Preise je nach Komplexität und Materialauswahl zwischen rund 4.600 und 23.500 Euro liegen könnten. Auch Liverpool-Star Mohamed Salah soll übrigens zu den Patienten des Zahnarztes gehören.

Der zweifache Vater zeigte in den vergangenen Jahren mehrfach, dass er mit persönlichen Veränderungen offen umgeht und daraus kein großes Geheimnis macht. Hinter dem markanten Auftritt steckt aber weiterhin derselbe Fußballfan, der mit viel Leidenschaft Mannschaften wie Dortmund, Liverpool und nun die DFB-Elf trainiert. Jürgen steht nun als frisch ernannter Bundestrainer auf dem Höhepunkt seiner Trainerkarriere – DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte ihn als Wunschkandidaten für den Posten bezeichnet.

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Imago Jürgen Klopp beim Borussia Dortmund-Spiel in Mainz, 2012

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Imago Jürgen Klopp, Juni 2026

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Getty Images Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann, 2017