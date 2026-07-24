Jürgen Klopp teilt erste Worte als deutscher Bundestrainer

Bei der offiziellen Vorstellungs-Pressekonferenz in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main hat sich Jürgen Klopp (59) heute erstmals als neuer Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu Wort gemeldet. Der 59-Jährige zeigte sich dabei sichtlich bewegt und betonte, wie viel ihm dieser Moment bedeutet. "Es ist eine große Ehre, hier heute zu sitzen. Was bei mir passiert ist in den letzten Tagen, ist, dass da ein Film abläuft und einem so ein bisschen was durch den Kopf geht. Dann fühlt man schon die Größe und die Verantwortung", erklärte er auf dem Podium, das er gemeinsam mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vizepräsident Hans-Joachim Watzke betreten hatte.

Klopp machte bei seiner Vorstellung aber auch klar, dass er klare Grenzen setzen will – sowohl gegenüber dem DFB als auch gegenüber den Medien. Er habe genau beobachtet, wie mit seinem Vorgänger Julian Nagelsmann (39) umgegangen worden sei, und zog daraus Konsequenzen: "Wenn der DFB sagt: So machen wir nicht weiter – bin ich weg. Wenn Ihr meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg. Kritisiert mich, wenn etwas nicht funktioniert", sagte er bestimmt. Gleichzeitig bat er um Geduld: "Es ist wichtig, wenn wir in der Berichterstattung auch mal richtig vor schnell stehen." Und er ließ keinen Zweifel daran, was ihm dieser Job bedeutet: "Jürgen Klopp hat keine Karriere nach der Nationalmannschaft. Das ist der Höhepunkt meiner Karriere und meines Lebens." Sein Vertrag läuft bis zur WM 2030 und beginnt offiziell am 15. August. Mit ihm kommen seine langjährigen Assistenten Pepin Lijnders und Peter Krawietz zum DFB.

Klopp übernimmt die Nationalmannschaft nach dem erneuten WM-Debakel, das zum Rücktritt von Nagelsmann geführt hatte. DFB-Präsident Neuendorf hatte Jürgen bereits als "großartigen Motivator" bezeichnet, "der Spieler besser machen kann", und betont, dass er von Anfang an die Wunschlösung des Verbands gewesen sei. Neben seiner neuen Rolle als Bundestrainer gibt es beim DFB auch eine weitere personelle Veränderung: Ab dem 1. Januar 2027 wird Per Mertesacker (41) neuer Geschäftsführer Sport und tritt damit die Nachfolge von Andreas Rettig an, der zum Jahresende aus dem Amt scheidet.

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Getty Images Jürgen Klopp bei der DFB-Pressekonferenz in Frankfurt am Mai, 24. Juli 2026

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Getty Images Bernd Neuendorf, DFB-Präsident

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Getty Images Fußballstar Per Mertesacker, Mai 2018