Gremien haben entschieden: Jürgen Klopp ist Bundestrainer

Jürgen Klopp (59) ist offiziell der neue Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG stimmten heute in Frankfurt in einer digitalen Schalte einstimmig für das Engagement des 59-Jährigen. Im Anschluss daran wurde Klopp in der DFB-Zentrale in Frankfurt vor rund 80 anwesenden Pressevertretern offiziell vorgestellt – der Andrang war so groß, dass 100 weitere Medienvertreter nur digital teilnehmen konnten. DFB-Präsident Bernd Neuendorf erklärte laut Bild: "Klopp war von Anfang an unser Wunschkandidat." Der Trainer übernimmt damit die Nachfolge von Julian Nagelsmann (39), der nach dem WM-Debakel zurückgetreten war.

Klopp soll einen Vertrag bis einschließlich der WM 2030 unterschreiben und die Mannschaft damit durch die Nations League, die EM-Qualifikation 2028 und bis zum nächsten großen Turnier führen. Sein erstes Spiel als Bundestrainer ist für den 24. September in Amsterdam gegen die Niederlande in der Nations League geplant. An seiner Seite werden ihm drei Co-Trainer zur Verfügung stehen: sein langjähriger Weggefährte Peter Krawietz, der bereits in Mainz, Dortmund und Liverpool mit ihm zusammenarbeitete, außerdem Pepijn Lijnders aus gemeinsamen Liverpool-Zeiten sowie Ex-Nationalspieler Sven Bender, der erst Anfang Juli seinen Vertrag bei der SpVgg Unterhaching aufgelöst hatte. Auch eine Personalie abseits des Trainerteams ist inzwischen geklärt: Ex-Weltmeister Per Mertesacker (41) soll neuer DFB-Geschäftsführer Sport werden und die Nachfolge von Andreas Rettig antreten.

Noch Anfang 2025 schien ein Engagement Klopps beim DFB kaum vorstellbar. Der Trainer hatte zu diesem Zeitpunkt seine Tätigkeit als globaler Fußball-Chef bei Red Bull aufgenommen. Dann platzte ein entscheidender Knoten: Klopp selbst erklärte, dass er sich mit Red Bull geeinigt habe. Nach Informationen der Bild wird keine Ablösesumme fällig – stattdessen soll der DFB eine Million Euro an die von Red Bull unterstützte Stiftung Wings for Life spenden. Damit war der Weg für die Rückkehr des 59-Jährigen auf die Trainerbank endgültig frei.

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Imago Jürgen Klopp, Juni 2026

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Getty Images Bernd Neuendorf, DFB-Präsident

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Getty Images Julian Nagelsmann vor dem WM-2026-Spiel Deutschland gegen Paraguay in Foxborough, 29. Juni 2026

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