"Bin bereit": Jürgen Klopp bestätigt Gespräche mit dem DFB

Jürgen Klopp (59) sorgt mit einem klaren Bekenntnis für mächtig Wirbel im deutschen Fußball! Am Freitagabend bestätigte der frühere Erfolgscoach von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool bei MagentaTV, dass er mit dem Deutschen Fußball-Bund über den Posten als Bundestrainer im Austausch steht. Nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann (38) will er die Verantwortung für die Nationalmannschaft offenbar übernehmen. Jürgen erklärte, er fühle sich nach seiner Auszeit wieder voll aufgeladen und bereit für eine neue Aufgabe. "Das Timing ist auch jetzt nicht perfekt. Trotzdem ist es besser, als es jemals war. Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt. Also, ich bin bereit", so der ehemalige Kicker.

Ein Hindernis steht dem möglichen Engagement des 59-Jährigen aber noch im Weg: Jürgen ist derzeit als "Head of Global Soccer" an Red Bull gebunden. Doch er scheint entschlossen, eine Lösung zu finden. "Ich hab einen bestehenden Vertrag mit Red Bull. Ich halte Verträge gerne ein. Aber ich habe Interesse an Gesprächen. Es werden intensive Gespräche sein müssen", sagte er und betonte gleichzeitig: "Ich muss auch mit meinem Chef Oliver Mintzlaff reden. Ihm liegt der deutsche Fußball am Herzen. Red Bull muss sauber aus der Nummer rauskommen. Es ist nicht so einfach, da auszusteigen." Auch die Probleme des deutschen Fußballs sprach Jürgen direkt an – diese hingen seiner Meinung nach nicht an der Person Nagelsmann.

Julian Nagelsmann meldete sich nach seinem Rücktritt ebenfalls zu Wort. In einem Statement, das der DFB am Freitag veröffentlichte, erklärte er seinen Schritt nach dem bitteren WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay: "Ich habe in den vergangenen Tagen seit dem Ausscheiden viel nachgedacht und mich mit Vertrauten in meinem persönlichen Umfeld und im Verband ausgetauscht. Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen." Er bedankte sich bei seinem Trainerteam, dem Staff, dem Verband und vor allem bei den Spielern. An die Fans richtete er besonders emotionale Worte: "Ihr habt uns getragen, ihr habt uns vertraut, ihr habt uns Energie gegeben, selbst in schwierigen Phasen. Es tut mir von Herzen leid und weh, dass wir euch enttäuscht haben."

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Imago Jürgen Klopp, Juni 2026

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Imago Jürgen Klopp beim WM-Spiel Argentinien gegen Österreich im AT&T Stadium in Arlington

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Imago Julian Nagelsmann vor dem Spiel Deutschland gegen Paraguay beim WM-Duell in Boston am 29. Juni 2026