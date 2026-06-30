Nach nur vier Monaten: Madelyn Cline soll wieder Single sein

Madelyn Cline (28) ist wohl wieder Single! Nach nur vier Monaten Beziehung ist die Romanze zwischen der Schauspielerin und dem Influencer Henry Smith offenbar vorbei. Wie TMZ berichtet, haben sich die beiden getrennt – und das allem Anschein nach im gegenseitigen Einverständnis. Quellen, die dem ehemaligen Paar nahestehen, versicherten dem Portal, dass Madelyn und Henry weiterhin freundschaftlich miteinander verbunden seien und es sich um eine einvernehmliche Trennung handle.

Dass die Beziehung tatsächlich beendet sein könnte, zeigt sich vor allem in den sozialen Medien: Die beiden sind einander entfolgt – für viele ein untrügliches Zeichen, dass es kein Zurück mehr gibt. Dabei hatten Madelyn und Henry ihre Beziehung zuvor durchaus öffentlich zelebriert. Gemeinsame Auftritte beim Musikfestival Coachella und Fotos, die in den sozialen Netzwerken kursierten, hatten die Romanze für alle sichtbar gemacht.

Vor wenigen Monaten hatte das Magazin Us Weekly über erste Liebesgerüchte rund um Madelyn und Henry berichtet. Damals hieß es, die beiden würden sich daten, nachdem sie Anfang April gemeinsam bei einer Live-Show des Podcasts "Brooke and Connor Make a Podcast" gesichtet worden seien. Ein Foto, das auf der Klatschseite DeuxMoi kursierte, zeigte die beiden sogar händchenhaltend im Publikum.

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Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

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Instagram / henryhenryhenryhenryhen Influencer Henry Smith

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Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

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