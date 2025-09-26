Madelyn Cline soll den Patensohn von Prinz William daten

Madelyn Cline (27) sorgt derzeit für Schlagzeilen – denn sie scheint sich auf royalen Kurs zu begeben! Die Schauspielerin wurde in New York an der Seite von Konstantinos-Alexios von Griechenland gesichtet. Der Prinz ist kein Geringerer als der Patensohn von Prinz William (43). In der "Lions"-Bar in Manhattan wurden die beiden beim innigen Kuscheln beobachtet. Sogar heiße Küsse sind gefallen, wie Schnappschüsse zeigen, die von der Gossip-Seite Deuxmoi auf Instagram veröffentlicht wurden. Doch nicht nur nächtens, sondern auch tagsüber spazierten die Schauspielerin und der adlige Junggeselle wohl zusammen durch die Straßen der Metropole – ganz leger, in Jogginghosen und Sneakern.

Neben den intensiven Momenten des angeblichen neuen Pärchens ist auch ihr bisheriges Liebesleben nicht weniger spannend. Konstantinos-Alexios war bis vor Kurzem mit dem Victoria's Secret-Model Brooks Nader (28) liiert, bevor er sich Anfang des Jahres von ihr trennte. Madelyn hingegen hat eine Reihe prominenter Ex-Partner, darunter ihren früheren Outer Banks-Kollegen Chase Stokes (33). Später datete sie Jackson Guthy und zuletzt Komiker Pete Davidson (31). Mit ihrer aktuellen, ganz ungezwungenen Art scheint die Schauspielerin jedoch ein neues Kapitel aufzuschlagen – ganz ohne Glamour, aber sichtlich glücklich.

Schon in der Vergangenheit sorgte Madelyn mit möglichen Romanzen für Aufsehen. Während einer Veranstaltung in London im Juni wurde sie etwa in enger Zweisamkeit mit DJ Zack Bia gesichtet, was ebenfalls Spekulationen um eine neue Liebe auslöste. Obwohl diese Gerüchte schnell verebbten, zieht Madelyn immer wieder das öffentliche Interesse auf sich – sei es durch ihren Erfolg als Schauspielerin oder ihr aufregendes Privatleben. Mit Konstantinos-Alexios an ihrer Seite könnte sich nun jedoch eine ernsthaftere Romanze entwickeln, die Fans und Royal-Beobachter gleichermaßen begeistert.

IMAGO / NurPhoto Madelyn Cline, Schauspielerin

ActionPress / Backgrid Prinz Konstantinos-Alexios von Griechenland mit Rupert Gorst, September 2021

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin