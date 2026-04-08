Neues Paar? Madelyn Cline soll wohl diesen Influencer daten

Madelyn Cline (28) soll laut dem Magazin Us Weekly nun einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Laut einem Insider ist die Outer Banks-Darstellerin derzeit mit dem Influencer Henry Smith zusammen. Die beiden sollen sich daten, nachdem sie Anfang April gemeinsam bei einer Live-Show des Podcasts "Brooke and Connor Make a Podcast" gesehen wurden. Auf einem Foto, das auf der Klatschseite DeuxMoi veröffentlicht wurde, sind Madelyn und Henry händchenhaltend im Publikum zu erkennen. Wenige Tage später tauchte die Schauspielerin zudem in einem TikTok-Video des 29-Jährigen auf, in dem sie gemeinsam mit seiner Familie Ostern feierte.

In dem viralen Clip ist zu sehen, wie Madelyn im Garten mit Henrys Mutter tanzt und lacht. Anschließend mixt das Trio dann gemeinsam eine Karotten-Mimosa. In den Kommentaren häuften sich daraufhin zahlreiche verwirrte Reaktionen und Spekulationen über eine mögliche Beziehung. "Habe ich ein Kapitel verpasst?", schreibt eine Nutzerin, während andere bereits scherzhaft ihre Glückwünsche zur Hochzeit aussprechen. Eine offizielle Bestätigung von Madelyn und Henry zu ihrem Beziehungsstatus gibt es bislang jedoch nicht.

Madelyns Liebesleben stand in den vergangenen Jahren immer wieder im Fokus: Die Schauspielerin wurde unter anderem mit Musiker Jackson Guthy und Comedian Pete Davidson (32) in Verbindung gebracht. Zuvor war sie von 2020 bis 2021 mit ihrem "Outer Banks"-Kollegen Chase Stokes (33) liiert. Erst kürzlich geriet Madelyn erneut in die Schlagzeilen, nachdem sich Chase von seiner Freundin Kelsea Ballerini (32) getrennt hatte und sie sich indirekt auf die Seite der Sängerin stellte. Nun scheint Madelyn jedoch mit Henry glücklich zu sein, und es bleibt abzuwarten, ob die beiden ihre Beziehung bald offiziell machen.

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Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

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Instagram / henryhenryhenryhenryhen Influencer Henry Smith

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Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin