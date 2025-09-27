So reagiert KJ Apa auf Datinggerüchte um Madelyn Cline

Madelyn Cline (27), bekannt aus der Serie Outer Banks, sorgt derzeit für hitzige Gerüchte um ihr Liebesleben. Die Schauspielerin wurde am 23. September in einer Bar in New York City, der Lions Bar im East Village, in enger Gesellschaft von Prinz Constantine-Alexios von Griechenland gesehen. Schnappschüsse zeigen das Paar vertraut miteinander im Lokal sowie händchenhaltend bei einem Spaziergang durch die Straßen der Großstadt. Weder Madelyn noch der 26-jährige Prinz, Enkel des letzten griechischen Monarchen, haben sich bislang zu den Spekulationen geäußert. Ihr Kollege KJ Apa (28) nahm die Schlagzeilen jedoch mit Humor auf und kommentierte auf Instagram: "Bin stolz auf dich, Jimmy."

Die beiden Schauspieler hatten erst kürzlich gemeinsam an der Prime-Video-Produktion "The Map That Leads to You" gearbeitet, in der Madelyn als junge Abenteurerin die Hauptrolle spielt. KJ beschrieb die Zusammenarbeit mit seiner Kollegin als unkompliziert und herzlich. Während Madelyn die letzten Monate mit der Arbeit an der finalen Staffel von "Outer Banks" verbracht hatte, war die Bar in New York nun offenbar Schauplatz eines entspannten Treffens mit dem jungen Adligen. Für Madelyn, die von 2019 bis 2022 mit ihrem Serienkollegen Chase Stokes (33) zusammen war und später eine kurzlebige Beziehung mit Pete Davidson (31) hatte, sind Gerüchte um ihr Privatleben kein Novum.

Neben ihrer Schauspielkarriere steht Madelyn, die ursprünglich aus Charleston stammt, auch für ihre Bodenständigkeit. Obwohl sie ihre Heimat immer noch mit ihren Eltern verbindet, gilt ihre Wahlheimat mittlerweile Städten wie Los Angeles oder New York, wo auch ein großer Teil ihres Freundeskreises lebt. In einem Interview hatte sie kürzlich erklärt, dass sie bei neuen Projekten gespannt sei auf die Herausforderungen, die abseits ihrer bekannten Rolle in "Outer Banks" auf sie warten. Währenddessen zieht Constantine-Alexios mediale Aufmerksamkeit durch seine royale Herkunft auf sich. Die Verbindung zwischen der Schauspielerin und dem Prinzen bleibt vorerst ein Rätsel – doch die Bilder aus New York lassen die Gerüchteküche brodeln.

Getty Images Collage: KJ Apa und Madelyn Cline

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

Jackson Lee Davis/Netflix © 2023 Madelyn Cline in "Outer Banks"