Madelyn Cline total verändert in "Stranger Things" entdeckt

Madelyn Cline (27), bekannt aus der Serie Outer Banks, hatte vor ihrem großen Durchbruch eine kleine, aber markante Rolle in der beliebten Netflix-Serie Stranger Things. In der zweiten Staffel der Sci-Fi-Serie spielte sie Tina, eine Schülerin der Hawkins High, wobei ihr Look mit dunkler Dauerwelle sie kaum wiedererkennen lässt. Besonders in Erinnerung bleibt ihr Auftritt während einer Halloween-Party, die Tina in der Serie veranstaltet. Dort nimmt der Abend eine interessante Wendung, als Nancy ihre Beziehung zu Steve beendet und somit einen zentralen Konflikt der Staffel entfacht.

Obwohl Tinas Rolle in "Stranger Things" begrenzt war, bleibt sie ein Teil des ikonischen Universums, das zahlreiche interessante Nebenfiguren hervorgebracht hat. Madelyns Figur tritt an der Seite von Billy Hargrove, dargestellt von Dacre Montgomery, in Erscheinung, den sie gemeinsam mit ihren Freundinnen an der Hawkins High bewundert. Fans, die aktuell die vergangenen Staffeln der Serie erneut ansehen, können Madelyn, die jeden Tag das Ende ihrer Zeit bei "Outer Banks" beweint, in dieser prägnanten Nebenrolle ganz neu für sich entdecken. Es ist bemerkenswert, wie die Halloween-Party, die Tina organisiert, eine Kette von Ereignissen auslöst, die die Geschichten anderer Hauptfiguren beeinflussen.

Die Schauspielerin scheint heute Welten von dieser frühen Rolle entfernt zu sein. Während sie mittlerweile durch "Outer Banks" internationale Bekanntheit erlangt hat, bietet ihre kurze Zeit in "Stranger Things" einen Blick auf ihre Anfänge in der Unterhaltungsindustrie. Zwischen kleinen Serienauftritten und ihrer wandelbaren Präsenz in unterschiedlichen Projekten ist es bemerkenswert, wie sehr sie sich verändert hat. Madelyn hat bereits in Interviews betont, wie wichtig ihr Weg zur Berühmtheit war, der oft mit kleinen Rollen begann. Offen bleibt, ob Tina in der finalen Staffel von "Stranger Things" zurückkehren könnte – schließlich blieb ihre Geschichte nach der Halloween-Party offen.

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX Madelyn Cline und Chase Stokes in "Outer Banks"

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin