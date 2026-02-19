Madelyn Cline unterstützt Kelsea nach Trennung von Chase

Madelyn Cline (28) scheint sich nach der erneuten Trennung von Chase Stokes (33) und Kelsea Ballerini (32) auf die Seite der Countrysängerin zu stellen. Knapp zwei Wochen nachdem die Schlagzeilen über das endgültige Liebes-Aus zwischen ihrem "Outer Banks"-Kollegen Chase und Kelsea die Runde machten, setzte die Schauspielerin ein dezentes Zeichen der Solidarität. Madelyn, die von 2020 bis 2021 selbst mit Chase liiert war, likte einen Social-Media-Post, der die Reaktion von Kelsea auf den neuen Song "Xs" von Country-Kollegin Ashley Cooke thematisierte. In dem Lied geht es um einen Ex-Partner mit "wandernden Augen", der die Wahrheit vor seiner Partnerin "verheimlicht".

Kelsea hatte zuvor unter einem Clip auf Instagram des Songs, den Ashley am 9. Februar teilte, mit "Mmmhhhmmm" kommentiert – eine deutliche Anspielung darauf, dass sie sich mit dem Text identifizieren kann. "Du bestreitest es, aber ich weiß, dass du es getan hast / Es ist egal, wie du es drehst und wendest", singt Ashley in dem Track. "Willst du mich danach zurück? Vergiss es / Weißt du nicht, dass das Überschreiten von Grenzen Exen macht?" Ashley antwortete auf Kelseas Kommentar mit den Worten: "Du verstehst es." Madelyn machte ihre Unterstützung für Kelsea sichtbar, indem sie den Beitrag über diesen Austausch likte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Madelyn ihre Verbundenheit mit Kelsea zeigt. Bereits einen Tag nachdem die "Peter Pan"-Interpretin solo über den roten Teppich der Grammy-Verleihung 2026 geschritten war, postete die "Glass Onion"-Darstellerin ein Selfie, auf dem die beiden lachend mit ihren Stirnen aneinander zu sehen sind. Über ihre eigene Beziehung und Trennung von Chase sprach Madelyn in der Vergangenheit offen. Im März gab sie im Podcast "Therapuss" zu, dass die Trennung "total" schwer gewesen sei, weil viele Leute ihre Romanze mit der Liebesgeschichte ihrer Serienfiguren verbunden hatten. "Man schaut sich jede öffentliche Trennung an, und so viele Menschen sind emotional darin involviert", erklärte sie damals. Dennoch betonte sie, dass es ihr und Chase wichtig gewesen sei, ihre Arbeitsbeziehung bei "Outer Banks" professionell zu halten.

